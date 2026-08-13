Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Paris Saint-Germain, yaz transfer döneminin dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı. Fransız devi, Barcelona'nın İspanyol yıldızı Ferran Torres'i kadrosuna kattı.

Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgiye göre PSG ile Barcelona arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı ve taraflar anlaşmaya vardı. Transfer için 50 milyon euro bonservis bedeli ödenecek.

50 MİLYON EURO BONSERVİS

PSG'nin Ferran Torres transferi için Barcelona'ya 50 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, İspanyol futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeye imza atacağı ifade ediliyor.

BARCELONA'YA ÖNEMLİ GELİR

Ferran Torres'in satışından elde edilecek gelir, Barcelona'nın transfer bütçesine önemli katkı sağlayacak. Katalan ekibinin bu kaynakla yaz transfer dönemindeki yeni hamlelerini hızlandırması bekleniyor.