Paris Saint-Germain, Fransa Ligue 1’in 33. haftasında Parc des Princes’te Brest’i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmanın tek golü 82. dakikada Désiré Doué’den geldi ve PSG’ye kritik üç puanı getirdi.

Bu sonuçla PSG puanını 73’e yükseltirken, en yakın rakibi Lens ile arasındaki farkı bitime 2 hafta kala 6 puana ve 15 averaja çıkardı. Brest ise 38 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında PSG, şampiyonluk yolunda önemli maçta Lens’e konuk olacak. Brest ise sahasında Strasbourg’u ağırlayacak.