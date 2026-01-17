Fransa Ligue 1'in 18. haftasında PSG, Lille karşısında 3-0'lık galibiyet aldı. Milli futbolcumuz Berke Özer, maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada PSG'nin gollerini 13 ile 64. dakikalarda Ousmane Dembele ve 90+3. dakikada Bradley Barcola kaydetti.

PSG, bu sonuçla puanını 42'ye yükseltti; Lille ise 32 puanda kaldı.

Gelecek hafta maçları

PSG, Ligue 1'de önümüzdeki hafta Auxerre deplasmanına gidecek. Lille ise evinde Strasbourg'u ağırlayacak.

İbrahim Doğanoğlu | Yeniçağ