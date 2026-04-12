Daha önce ortaya çıkan bilgiler, Sony’nin yeni nesil konsolda yüksek üretim maliyetleriyle karşı karşıya olduğunu ve bunun fiyatlara doğrudan yansıyabileceğini gösteriyordu. Ancak son sızıntılar, şirketin bu maliyet baskısını alternatif bir stratejiyle dengelemeyi planladığını ortaya koyuyor.

Güvenilir sektör kaynaklarından Moore’s Law is Dead’in iddiasına göre Sony, PlayStation 6 ailesini üç farklı cihazdan oluşturmayı hedefliyor. Bunlar; daha erişilebilir fiyatlı bir “Lite” modeli, standart ana konsol ve yüksek performans sunan taşınabilir bir cihaz olarak öne çıkıyor.

Bu stratejinin temel avantajı, donanım ve üretim süreçlerinde verimlilik sağlamak. Söylentilere göre hem Lite model hem de taşınabilir konsol, AMD’nin 3nm üretim sürecine sahip “Canis” çipini kullanacak. Böylece farklı cihaz kategorilerinde benzer teknolojilerden faydalanılarak maliyet optimizasyonu yapılabilecek.

Serinin en güçlü üyesi olacak ana model ise AMD’nin özel olarak geliştirdiği “Orion” APU ile donatılacak. Bu işlemci, klasik konsol deneyimini en üst seviyeye taşımayı hedeflerken performans açısından serinin zirvesini temsil edecek.

Fiyatlandırma tarafında ise oldukça geniş bir aralık dikkat çekiyor. İddialara göre Lite model 350–550 dolar seviyesinde konumlanırken, taşınabilir cihazın 500–700 dolar aralığında olması bekleniyor. En güçlü PlayStation 6 modelinin ise 700 dolardan başlayıp 1000 dolara kadar çıkabileceği ifade ediliyor.

PlayStation 6 Lite: 350–550 dolar

PlayStation 6: 500–700 dolar

PlayStation 6 Portable: 700–1000 dolar

Bir diğer önemli detay ise disk sürücüsü konusunda ortaya çıkıyor. Sony’nin yeni nesilde tamamen dijital odaklı bir yaklaşım benimseyebileceği ve fiziksel disk sürücüsünü isteğe bağlı bir aksesuar haline getirebileceği konuşuluyor. Bu hamle, başlangıç fiyatlarını daha rekabetçi seviyelere çekebilir.