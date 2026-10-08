Zam sonrasında 899,99 dolara yükselen PS5 Pro, raflarda bulunamadığı için sıfır olarak 1.500 doların altında bir fiyata satın alınamıyordu. İkinci el piyasasındaki fiyatlar ise şimdi bu seviyeye dayandı.

GAMESTOP’UN İÇ BİLDİRİMİ FİYATLARI DOĞRULADI

Bir GameStop çalışanının sızdırdığı şirket içi bildirime göre, PlayStation 5 Pro’nun ikinci el fiyatı dijital sürüm için 1.399,99 dolar, fiziksel sürüm için ise 1.499,99 dolar olarak belirlendi. Bu rakamlar, PS5 Pro’yu tarihin en yüksek fiyatlı konsolu konumuna taşıdı. Konsolu çıkış döneminde 699,99 dolara alan bir kullanıcı, ikinci elini yaklaşık iki katı fiyata satabiliyor.

BELLEK KRİZİ ARZI KISITLIYOR

Bellek krizinin kısa sürede sona ermesinin beklenmemesi, PS5 Pro arzının talebi karşılamasını da zorlaştırıyor. Bu durum, mağaza dışındaki açık pazarlarda ikinci el fiyatlarının daha da yükselebileceğine işaret ediyor.