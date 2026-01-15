İran’da meydana gelen protestolarda gözaltına alınanlar arasında yer alan İrfan Sultani hakkında “Allah’a karşı savaş açmak” suçlaması ile idam cezasına çarptırıldı. Sultani’nin idam edilmesi beklenirken ailesi idamın ertelendiğini belirtmişti. İran’da hükümet karşıtı gösterilere katıldığı gerekçesiyle idam edileceği belirtilen 26 yaşındaki İrfan Sultani’nin, ailesine veda etmesi için yalnızca 10 dakikalık bir süre tanındığı bildirilmişti.

Yerel kaynaklar, Sultani’nin ailesinin olayla ilgili medyaya bilgi vermesi durumunda tutuklanmakla tehdit edildiğini ileri sürdü.

İran medyasından gelen haberlere göre Sultani hakkındaki idam cezasından geri adım atıldı. İran yargısının idamı iptal ettiği öğrenildi.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

ABD Donald Trump, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, “karşı tarafın çok önemli kaynaklarının” kendisine İran'ın protestocuları öldürmeyi durdurduğunu ve planlanan infazların gerçekleştirilmeyeceğini garanti ettiğini söyledi.

Ayrıca, ABD'nin tehdit ettiği askeri müdahalenin artık gündemden kalktığı sorulduğunda, “bekleyip göreceğiz” dedi.