Soya fasulyesi, baklagiller familyasına ait, küçük yuvarlak taneli ve genellikle açık sarı renkte bir bitkisel gıdadır. Kökeni Doğu Asya'ya dayanan soya, binlerce yıldır beslenmenin temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Günümüzde dünya genelinde en çok yetiştirilen baklagillerden biri haline gelmiştir. Kuru halde satılan soya fasulyesi, haşlanarak, işlenerek tofu, soya sütü, tempeh, soya eti gibi ürünlere dönüştürülür. Tam bir protein kaynağı olarak vegan ve vejetaryen beslenmede vazgeçilmezdir. Ayrıca omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, B vitaminleri, E vitamini, potasyum, magnezyum, demir ve çinko gibi mineraller bakımından zengindir.

SOYA FASULYESİ KIRMIZI ETİN YERİNİ TUTAR MI? PROTEİN KALİTESİ KARŞILAŞTIRMASI

Soya fasulyesi, bitkisel kaynaklı proteinler arasında en kaliteli olanlardan biridir. Kuru ağırlığının yüzde 36 ila 56'sı proteinden oluşur. Bir fincan haşlanmış soya fasulyesi yaklaşık 31 gram protein sağlar. İçerdiği sekiz temel amino asit sayesinde tam protein olarak sınıflandırılır ve hayvansal proteinlere oldukça yakındır. Kırmızı ete göre kolesterol içermez, doymuş yağ oranı düşüktür ve lif bakımından üstündür. Vegan beslenenler, laktoz intoleransı olanlar veya kırmızı et tüketimini azaltmak isteyenler için mükemmel bir alternatiftir. Araştırmalar, soya proteini tüketiminin kas gelişimi ve onarımında etkili olduğunu gösterir, ancak bazı çalışmalarda peynir altı suyu proteini kadar hızlı emilmediği belirtilir. Yine de düzenli tüketimde kırmızı etin yerini büyük ölçüde tutabilir.

SOYA FASULYESİ YEMEKLERİN İÇİNDE KULLANILMALI MI? ÇOK YÖNLÜ KULLANIM ÖNERİLERİ

Soya fasulyesi mutfakta son derece esnektir ve çeşitli yemeklere kolayca dahil edilebilir. Haşlanmış halde salatalara, çorbalara, pilavlara, makarnalara veya sebze yemeklerine eklenebilir. Ezilerek humus, ezme veya köfte harcı yapılabilir. Soya eti olarak işlenip kıyma yerine kullanılabilir. Taze yeşil haliyle edamame olarak haşlanıp tuzlanarak atıştırmalık hazırlanır. Fermente edilerek tempeh veya miso elde edilir. Türkiye'de özellikle Akdeniz mutfağında soya fasulyesi yemeği yapılabilir veya baharatlarla kavrularak lezzetlendirilebilir. Haşlama, kavurma, fırınlama veya düdüklü tencerede pişirme gibi yöntemlerle tüketimi kolaylaşır.



SOYA FASULYESİ TAVADA PİŞİRİLMELİ Mİ? EN İYİ PİŞİRME YÖNTEMLERİ

Soya fasulyesi tavada pişirilebilir ancak en sağlıklı ve yaygın yöntem haşlamadır. Sert yapısı nedeniyle bir gece önceden suda ıslatılması önerilir. Islatıldıktan sonra 1-1.5 saat haşlanarak yumuşatılır. Tavada kızartma veya kavurma için haşlanmış soya fasulyesi tercih edilmelidir; çiğ halde tavada pişirmek sindirimi zorlaştırır ve besin kaybına yol açabilir. Baharatlı soya atıştırmalığı için haşlanmış taneler zeytinyağı ve baharatlarla tavada çevrilerek çıtır hale getirilebilir. Izgara veya fırın da alternatif yöntemlerdir.

SOYA FASULYESİNİN FAYDALARI: KALPTEN BAĞIŞIKLIĞA GENİŞ KORUMA

Soya fasulyesi kalp sağlığını destekler, kötü kolesterolü düşürür ve kan basıncını dengeler. Yüksek lif içeriği sindirimi düzenler, kabızlığı önler ve bağırsak mikrobiyomunu korur. Antioksidanlar ve izoflavonlar sayesinde kanser riskini azaltmaya yardımcı olur, özellikle prostat ve meme kanserine karşı koruyucu etki gösterir. Diyabet yönetiminde kan şekerini dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir, menopoz semptomlarını hafifletir. Kilo kontrolüne katkı sağlar, metabolizmayı hızlandırır ve enerji verir. Omega yağ asitleri cilt ve saç sağlığını iyileştirir.

SOYA FASULYESİNİN ZARARLARI VE YAN ETKİLERİ: AŞIRI TÜKETİMDE DİKKAT

Soya fasulyesi ölçülü tüketildiğinde güvenlidir ancak aşırı alım bazı sorunlara yol açabilir. Fitoöstrojenler yani izoflavonlar hormonal dengeyi etkileyebilir, bazı kişilerde tiroit fonksiyonlarını baskılayabilir. Sindirim sorunları, gaz ve şişkinlik yapabilir. Soya alerjisi olanlarda kaşıntı, kızarıklık, solunum sıkıntısı gibi reaksiyonlar görülebilir. Bazı ülkelerde izoflavon alımının sınırlanması önerilirken, diğerlerinde güvenli kabul edilir. GDO riski taşıyabilir, bu nedenle organik tercih edilmelidir. Mineralleri bağlayabilen fitik asit nedeniyle demir ve çinko emilimini azaltabilir.

ÇOCUKLAR SOYA FASULYESİ TÜKETMELİ Mİ? GÜVENLİ Mİ VE NE KADAR?

Çocuklar için soya fasulyesi ve ürünleri genellikle güvenlidir. Araştırmalar, çocuklarda hormonal olumsuz etki veya ergenlik gelişimini bozmadığını gösterir. Protein kaynağı olarak faydalıdır, dikkat ve işlem hızını iyileştirebilir. Ancak soya alerjisi çocuklarda nadir de olsa görülebilir, özellikle inek sütü alerjisi olanlarda çapraz reaksiyon riski vardır. 2 yaş altı bebeklerde yüksek fitat ve alüminyum nedeniyle sınırlı tüketim önerilir. Okul çağındaki çocuklar haftada birkaç kez ölçülü miktarda tüketebilir. Alerji öyküsü varsa doktora danışılmalıdır.

Soya fasulyesi, dengeli beslenmede değerli bir yer tutar. Faydalarından yararlanmak için haftada 2-4 porsiyon tüketmek idealdir. Sağlık durumu özel olanlar mutlaka uzmana danışmalıdır.