İlerleyen yaşla birlikte erkeklerde sık görülen iyi huylu prostat büyümesi (BPH) sorununda, kabak çekirdeği yağı destekleyici bir rol üstlenebilir.

Düzenli ve bilinçli tüketimi, idrar yaparken zorlanma, sık idrara çıkma ve gece idrar ihtiyacının artması gibi şikâyetlerin hafiflemesine yardımcı olabilir.

Kabak çekirdeğinde yer alan fitosteroller, prostat dokusunda meydana gelen hücresel değişimlerin dengelenmesine katkı sağlayarak büyümenin kontrol altında tutulmasına destek olur.

Ayrıca antioksidan etkisi sayesinde serbest radikallerin yol açtığı hücresel hasara karşı koruyucu bir mekanizma oluşturur. Bu durum, prostat kanserine karşı önleyici bir destek unsuru olarak değerlendiriliyor.

Doğal bir besin desteği olarak kabak çekirdeği yağı, dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla birlikte kullanıldığında daha etkili sonuçlar verebilir.

Her besin takviyesinde olduğu gibi, özellikle kronik hastalığı olan veya düzenli ilaç kullanan kişilerin bir uzmana danışarak tüketmesi önemli.