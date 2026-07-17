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Kaynak: Dış Haberler Servisi

ABD’yi karıştıran bir iddia gündeme geldi. Beyaz Saray’da, uzun yıllar boyunca teleprompter sorumlusu olarak çalışan Gabriel Perez'in, ABDS Başkanı Donald Trump’ın konuşma metinlerini kullanarak bir bahis sitesinde bahis açtığı ileri sürüldü. Söz konusu iddiaların ardından harekete geçen Beyaz Saray, Perez’i ücretsiz izne çıkardı.

100 BİN DOLAR KAZANDI!

ABD basınında yer alan haberlere göre, Trump'ın ilk başkanlık döneminde 2016 yılında göreve başlayan teleprompter sorumlusu Gabriel Perez, başkanın konuşma metinleri üzerinden bahis açmakla suçlandığı ifade edildi. Perez’in, oynadığı bahislerden 100 bin dolardan fazla para kazandığı bildirildi.

AÇILAN BAHİSLER İNCELEMEYE ALINDI!

Perez’in açtığı bahisler, ilgili bahis sitesinin avukatları tarafından inceleme altına alındı. Sitenin avukatlarından Robert DeNault, konuya ilişkin yaptığı açıklamada konunun araştırıldığını ifade etti.

ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI!

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise düzenlediği basın toplantısında, Gabriel Perez'in ücretsiz izne çıkarıldığını duyururken ABD Başkanı Donald Trump’ın, yaşananları “oldukça talihsiz ve utanç verici” olarak değerlendirdiğini bildirdi.