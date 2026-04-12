Yüksek faiz ve gerileyen enflasyon ortamı, Türk tüketicisinin alışveriş davranışını derinden etkiliyor. Market raflarından e-ticarete kadar birçok alanda yeni trendler ortaya çıkarken, markalar da stratejilerini buna göre yeniden şekillendirmek zorunda kalıyor.

Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu, tüketicilerin promosyon arayışının belirgin şekilde arttığını vurguladı. Orhonoğlu, “Eskiden promosyon için mağaza değiştirenlerin oranı yüzde 21 iken, şimdi bu oran yüzde 42’ye çıktı. İkiye katlandı” dedi.

YÜKSEK FAİZ VE DÜŞEN ENFLASYON ALIŞVERİŞİ DÖNÜŞTÜRDÜ

Orhonoğlu, sıkı para politikası ve yüksek faiz döneminin sadece finansal piyasaları değil, günlük tüketim alışkanlıklarını da değiştirdiğini belirtti.

Pandemi döneminde öne çıkan toplu alışveriş ve stoklama eğilimi yerini, daha sık ve daha düşük tutarlı alışverişlere bıraktı.“Tüketici faizler yüksekse başka, düşükse başka bir alışveriş biçimi uyguluyor ama rasyonellikten asla uzaklaşmıyor” diyen Orhonoğlu, “Dayanıklılık artık Türk insanının göbek adı olmuş durumda. Koşullara hızla adapte oluyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAY ZEKA E-İHRACATTA KURALLARI DEĞİŞTİRİYOR

Trendyol Grubu CEO’su Erdem İnan, e-ticaret ve e-ihracatta yapay zekanın oyunun kurallarını değiştirdiğini söyledi. Dil bariyerlerini aşmada yapay zekanın kritik rol oynadığını belirten İnan, platform üzerinden günde 200’den fazla ürünün 35 farklı ülkeye gönderildiğini açıkladı.Trendyol’da 40 milyon farklı ürün, üç ayrı lojistik modelle 35 ülkeye ulaştırılıyor. İnan, ortalama bir satıcının haftada 50-60 saatlik yoğun bir iş yüküyle çalıştığını da dile getirdi.

TEKNOLOJİ NAKİT AKIŞININ VAZGEÇİLMEZİ OLDU

Migros Genel Müdürü Mustafa Murat Bartın, perakende sektöründe teknolojinin artık sadece verimlilik değil, finansal sürdürülebilirlik için de kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bartın, “EBITDA ve kârdan daha önemli olan nakit akışıdır” diyerek, teknoloji yatırımlarını bu hedef doğrultusunda kullandıklarını söyledi.

Örnek olarak elektronik etiket uygulamasını veren Bartın, Migros’un bu sistemi ilk kez 1996’da yüksek enflasyon döneminde kullandığını, son dört yılda ise yatırımları hızlandırdıklarını belirtti. 800 mağazada elektronik etikete geçişle 4 milyon TL’lik kağıt tasarrufu sağladıklarını kaydetti.

YENİ TÜKETİCİ PROFİLİ: DAHA YAŞLI, DAHA YALNIZ VE HAREKETLİ

Ipsos Türkiye CEO’su Sidar Gedik, Türkiye’nin hızla yaşlanan toplumlar arasına girdiğine dikkat çekti. Son 10 yılda tek başına yaşayanların oranının yüzde 7 arttığını ve 1,5 milyon kişinin yalnız yaşadığını söyleyen Gedik, hane yapısındaki bu değişimin tüketim alışkanlıklarını da dönüştürdüğünü ifade etti.

Gedik, önümüzdeki dönemde göçün de talep yapısını belirleyecek en önemli unsurlardan biri olacağını belirterek, geleceğin tüketicisinin daha yaşlı, daha yalnız ve doğduğu ülkenin dışında yaşayan bireylerden oluşabileceğini kaydetti.

Bu değişimler, perakende sektörünü ürün çeşitliliğinden mağaza formatlarına, promosyon stratejilerinden müşteri sadakatine kadar birçok alanda yeni bir rekabete zorluyor. Tüketicinin artan promosyon hassasiyeti ve dijitalleşen alışveriş alışkanlıkları, markaları daha çevik ve veri odaklı olmaya yönlendiriyor.