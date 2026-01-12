Durumu olmayan hastalara ücretsiz baktığı gerekçesiyle "Prof. Vicdan" olarak bilinen ve bir ilaç operasyonunda hakkında tutuklama kararı verilen Prof. Dr Ayten Erdoğan ve tutuklu 3 sanık hakkında Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ilk duruşmada tahliye kararı verildi.

NE OLMUŞTU?

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde, 2017-2021 seneleri arasında görev yapan Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Prof. Dr. Ayten Erdoğan'ın yandaş medyada 112 milyon liralık yolsuzluk yaptığı öne sürülmüş ve hakkında başlatılan soruşturma neticesinde gözaltına alınarak tutuklanmıştı.