11 Nisan 2026 Cumartesi
Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor

Prof. Dr. Güner Sönmez, Amerikan Kalp Dergisi (JAHA)'da kaygı düzeyi ile ilgili yayımlanan bir araştırmayla ilgili bilgiler paylaştı.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 1

Prof. Dr. Güner Sönmez, JAHA'da kaygı düzeyi ile ilgili yayımlanan bir araştırmayla ilgili bilgiler paylaşarak kaygının sebep olduğu hastalıkları anlattı. Sönmez, araştırma sonuçlarına ilişkin olarak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Sönmez paylaşımında şunları söyledi:

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 2

Kişinin endişe düzeyi arttıkça kalp hastalıkları, inme, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet gibi riskleri artıyor.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 3

Samuel Smiles’ın dediği gibi; Kaygı yarının faresinin bugünün peynirini yemesidir.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 4

Sürekli stres ve endişe bağışıklık sisteminizi zayıflatır.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 5

Mide ülseri, fibromiyalji, ülseratif kolit gibi birçok hastalığı tetikler. Ayrıca grip, herpes, zona, uçuk gibi virüslerle mücadelesini zorlaştırır.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 6


Duvarı nem, insanı gam yıkar diye boşuna söylememiş atalarımız.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 7


Bu devirde kaygısız olmayı becerebilmek imkansıza yakın ama biraz stres kontrolü yapmakta fayda var.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 8


Doğada vakit geçirmek, egzersiz, derin solunum egzersizleri, meditasyon, iyi sosyal ilişkiler yardımcı olabilir.

Prof. Sönmez uyardı: Endişe düzeyiniz hastalıkları tetikliyor - Resim: 9

Ama bunlar yetmiyorsa profesyonel destek almak gerekir.

