Marmara Denizi'nde beklenen ama depremle ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Bu uyarıların bir yenisi de Bilim Akademisi üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz'den geldi.

Tüysüz, depremin bilimsel olarak kaçınılmaz olduğunu ve İzmit Körfezinden, Büyükçekmece'ye kadar uzanan fayın kırılmadığını belirtti. Olası bir depremde, İstanbul'daki çarpık kentleşme ve kalabalık nüfus afette yıkımı ve müdahale zorluklarını daha da büyüteceğini ifade etti.

Bu sebeple İstanbul'un nüfus yoğunluğunun azaltılmasını gerektiğini söyleyen Tüysüz, nüfus yoğunluğunun azaltılması gerektiğini vurguladı.

ÇARPIK YAPILAŞMA ORTADAN KALDIRILMALI

Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Prof. Tüysüz, kentsel dönüşüm projelerini eleştirdi. Esenler, Bakırköy ve Bahçelievler gibi ilçelerdeki mevcut şehirleşmesinde ciddi sıkıntılar olduğunu vurgulayan Tüysüz, “Depremde bir bina yıkıldığında, o sokağa bir daha girmeniz mümkün olmaz” dedi.

ÇOK KATLI BİNA YAPMAK NÜFUSU ARTIRIR

Kentsel dönüşümlerin kenti sadeleştirmediğini eleştiren Tüysüz, yapılan kentsel dönüşümün sadece "binasal dönüşüm" olduğunu vurguladı. Yeni yapılan yüksek katlı binaların da ayrıca nüfus artışına sebep olduğunu belirtti. Tüysüz, "Nüfusu artırmamak gerekiyor. Çok katlı bina yapmak da nüfusu artırır bu pek istediğimiz bir durum değil. Kentsel dönüşüm bugüne kadar yapılmadı, binasal dönüşüm yapıldı. Kenti nüfus açısından sadeleştirmenin aksine biz dolduruyoruz" dedi.

Olası bir Marmara Depremi'nde 80 bin civarında binanın yıkılacağını belirten Tüysüz, kentsel dönüşümlerin Sokakları açacak, yeşil alan yaratacak şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

KANAL İSTANBUL 1 MİLYON KİŞİYİ DAHA GETİRECEK

Kanal İstanbul projesinin yanlış olacağını vurgulayan Tüysüz, projenin gerçekleştiği takdirde İstanbul'a 1 milyon kişinin daha geleceğini belirterek, "İnsanları afete doğru sürüklüyorsunuz" diyerek uyarılarda bulundu.

MARMARA DEPREMİNDEN TÜM ÜLKE ETKİLENECEK

6 Şubat depreminin maliyetinin 148 milyar dolar olduğunu belirten Tüysüz, "148 milyar dolar oraya harcayana kadar depreme hazırlık için 10 milyar dolar harcasaydınız can kaybı yaşanmayacaktı. Deprem öncesi hazırlıkları mutlaka yapmak lazım. O konuda adım attığımızı maalesef söyleyemeyiz" dedi

DEPREMİN ZAMANI BELLİ DEĞİL

Tüm bilimsel çalışmaları incelediğinde bir deprem olacağı konusunda vurgu yapan Tüysüz, "Neticede tüm bilimsel çalışmalar bir deprem olacağına çıkıyor. Ne zaman olacağı konusunda bir şey söylenemez. Söyleyene de inanmamak gerekiyor. Marmara’da deprem biraz sonra olsa hiç şaşırtıcı olmaz. 50 yıl boyunca olmasa da yine şaşırtıcı olmaz" dedi.