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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından ilan edilen “Şeyh Edebali Anma Yılı” kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şeyh Edebali Konferansı” yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi.

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‎Prof. Dr. Vedat Turgut’un konuşmacı olarak yer aldığı programda, Devlet-i Aliyye’nin kuruluş süreci, Şeyh Edebali’nin kadılığı ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna sunduğu katkılar ele alındı.

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‎Programa Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.

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‎Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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‎İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konferansın ardından yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğü olarak, şehrimizin manevi değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.