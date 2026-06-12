Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Şeyh Edebali’nin vefatının 700. yılı münasebetiyle UNESCO tarafından ilan edilen “Şeyh Edebali Anma Yılı” kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Şeyh Edebali Konferansı” yoğun katılım ve ilgiyle gerçekleştirildi.
Prof. Dr. Vedat Turgut’un konuşmacı olarak yer aldığı programda, Devlet-i Aliyye’nin kuruluş süreci, Şeyh Edebali’nin kadılığı ve Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna sunduğu katkılar ele alındı.
Programa Bilecik Vali Yardımcısı Akın Ağca, kurum müdürleri ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.
Katılımcılar tarafından ilgiyle takip edilen konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden konferansın ardından yapılan açıklamada, "İl Müdürlüğü olarak, şehrimizin manevi değerlerini yaşatmaya ve gelecek nesillere aktarmaya yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir." denildi.