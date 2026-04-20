Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın maddi ve manevi desteğiyle, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk Bilimi Bölümünün ev sahipliğinde, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Derneği iş birliğiyle “Halk Biliminin Somut Olmayan Kültürel Miras Yolculuğunda: Prof. Dr. Umay Türkeş Günay” sempozyumu düzenlendi. Sempozyum, HBV Üniversitesi Itrî Yerleşkesinde öğrenciler, akademisyenler, rektörler ve üst düzey bürokratların yoğun ilgi ve katılımlarıyla gerçekleşti.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz’un yönetimiyle gerçekleşen Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’a Vefa Etkinliği kapsamında Halk Biliminin Somut Olmayan Kültürel Miras Yolculuğunda Prof. Dr. Umay Türkeş Günay Sempozyumu’nda açılış konuşmalarını Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, Kafkas Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Kapu ile Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Bayraktar, konuşmasında, “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi olarak bu anlamlı sempozyumun açılışında, sizleri üniversitemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu bilimsel şölenin gerçekleşmesine katkı sunan paydaş üniversitelerimiz; Ankara, Hacettepe, Kafkas, Ege, Erciyes, Sivas Cumhuriyet ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitelerine de akademik dayanışmaları için şükranlarımızı sunuyorum. Bugün burada sadece bir akademisyeni anmak için değil, Türk halk bilimi ve kültürel miras çalışmalarına yön veren bir ‘mektebi’; Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın düşünce dünyasını ve akademik mirasını anlamaya ve alımlamaya gayret etmek için bir aradayız. Biçiminde özgün bir konuşma yapmıştır” dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu da “Halk bilimi, milletimizin hafızasını, kimliğini ve sürekliliğini taşıyan en önemli alanlardan biridir” deyip, Ziya Gökalp’in sözlü gelenekle ilgili tespitini de hatırlatarak bu zenginliğin bir milletin manevi medeniyetinin temeli olduğunu ifade etmektedir diyerek Bakanlık olarak 1966’da kurulan Millî Folklor Enstitüsü’nün mirasını bugün Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü çatısı altında sürdürdüklerini belirtip 32 unsurun UNESCO listelerinde yer alması, kararlı duruşumuzun somut göstergesidir.” diyerek yaşayan insan hazineleri programı, kültür yolu festivalleri ve eğitim projeleriyle mirasın genç kuşaklara aktarılması için çalışmalarını sürdürdüklerini işaret eden konuşma yaptı.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, açılış konuşmasında somut olmayan kültürel miras (SOKÜM) çalışmalarının halk bilimcilerin omuzlarında yükseldiğini vurgulayıp, UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi’nin 2., 13. ve 14. maddelerinin araştırma, belgeleme ve bilimsel incelemeyi doğrudan zorunlu kıldığına dikkat çekip, “SOKÜM Sözleşmesi bürokratik bir işlem değil, akademik bir zorunluluktur; ilgili maddeler de akademik bir başlangıçtan sonra alınacak tedbirlerle yürüyeceğini ifade ediyor” dedi.

İki günde yedi oturum olarak planlanan sempozyuma oturumlar başlamadan önce protokol konuşmalarının peşine Türk dünyası müziklerinin değerli ismi İrfan Gürdal’ın mini konserinden sonra Prof. Dr. Umay TÜRKEŞ GÜNAY: Dostluklar ve Tanıklıklar Oturumu adlı açılış oturumunda gazetemiz YENİÇAĞ yazarlarından Prof Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yardımcı yer almışlardır.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’un yönettiği bu oturumda konuşmacı olarak, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Bilge Ercilasun, Nail Tan, Hayrettin İvgin, Sabri Koz ve yazarımız Dr. Mehmet Yardımcı; Prof. Dr. Umay Türkeş Günay hakkında anılarına, dostluklarına, tanık oldukları olaylara ilişkin dikkat çekici birer konuşma gerçekleştirdi.

“Dostluklar ve Tanıklıklar” başlıklı Açılış Oturumundan sonra Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın teşekkür hitabı büyük taktir toplamıştır.

Bölüm Başkanları Sempozyum Değerlendirmesi yaparak Sempozyumda Türk Halk Bilimi alanında “hocaların hocası” olarak anılan Prof. Dr. Umay Türkeş Günay’ın alana katkıları, çoğu öğrencisi olan akademik yol arkadaşlarının anlatımıyla mercek altına alınıp, ışık tuttuğu vurgulanmış, ortak görüş olarak Anadolu’da Akademik anlamda masal araştırma ve inceleme kapısını ilk aralayan üçlerden biri olan Prof. Dr. Umay Günay’a sağlıklı bir yaşam temenni edip yıllardır yaktığı ilim ışığının sönmemesini dilediler.