İzmir’in Aliağa ilçesinde yer alan Güzelhisar Fayı, son günlerde artan sismik hareketlilik nedeniyle yeniden dikkat çekti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, bölgede kısa sürede meydana gelen çok sayıda depremin ardından fayın özelliklerine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Son beş gün içinde büyüklüğü 3,8’e kadar ulaşan 10’a yakın depremin kaydedildiğini belirten Sözbilir, Güzelhisar Fayı’nın yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 6,7 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline sahip bulunduğunu söyledi.

Fayın sınıfı değişti

Sözbilir, yaz aylarında fay hattı üzerinde yürütülen arazi çalışmalarının, Güzelhisar Fayı’na ilişkin bilinen bazı kabulleri değiştirdiğini aktardı. Daha önce “potansiyel aktif fay” olarak değerlendirilen hattın, yapılan hendek çalışmaları ve gözlemler sonucunda “diri fay” niteliği taşıdığının anlaşıldığını ifade etti. Bu durumun, bölgede gözlenen sismik hareketliliği daha önemli hale getirdiğine dikkat çekti.

Depremlerin fayın özellikle orta kesimlerinde yoğunlaştığını belirten Sözbilir, sürecin hem AFAD hem de üniversiteler tarafından yakından izlendiğini vurguladı.

Binlerce yıldır büyük deprem üretmedi

Güzelhisar Fayı’nın geçmişine dair verileri de paylaşan Sözbilir, fayın son 10 bin yıl içinde üç kez yıkıcı deprem ürettiğini, son büyük depremin ise milattan sonra 105 yılında meydana geldiğini hatırlattı. Bu durumun, yaklaşık 2 bin yıldır büyük bir deprem üretmeyen bir fayla karşı karşıya olunduğunu gösterdiğini söyledi.

Bu uzun sessizlik süresinin, fayın tehlike potansiyelini tamamen ortadan kaldırmadığını belirten Sözbilir, “Belirli ölçeklerde bu fayın tehlikesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz” değerlendirmesinde bulundu.

“Erken yorum için temkinli olunmalı”

Bölgede yaşanan küçük ölçekli depremlerin daha büyük bir depremin habercisi olup olmadığı sorusuna da değinen Sözbilir, bu konuda erken yorum yapmanın doğru olmadığını ifade etti. Mevcut sarsıntıların öncü deprem niteliği taşıyabileceğini ancak bunun şu aşamada kesin olarak söylenemeyeceğini dile getirdi.

Sözbilir, Güzelhisar Fayı’nın olası bir kırılması durumunda özellikle Aliağa ve çevresinde lokal ölçekte ciddi hasara yol açabileceği uyarısında bulunarak, bilimsel izleme çalışmalarının önemine dikkat çekti.