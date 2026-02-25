Yeniçağ Gazetesi
25 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, uzun yaşamanın temelindeki kritik noktaları açıkladı.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı yaşamın ve uzun ömürlülüğün (longevity) temelinde yatan en kritik mekanizmalara odaklanarak mitokondri ve metabolizma arasındaki ayrılmaz ilişkiyi inceledi.

Sabah’ta kaleme aldığı yazısında Müftüoğlu'na göre yaşlanma süreci aslında biyolojik bir enerji verimliliği problemi olup, bu iki sistemin uyumlu çalışması sağlığımızın sürdürülebilirliğini belirliyor. Müftüoğlu yazısında, modern yaşamın getirdiği enerji krizine karşı hücresel düzeyde nasıl bir savunma hattı oluşturulabileceğine dair ipuçlarını anlattı.

1 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 2

BAŞROL OYUNCULARI: MİTOKONDRİ VE METABOLİZMA

Biri enerjiyi üretir.

Diğeri o enerjiyi yönetir.

Biri hücrenin santralidir.

Diğeri tüm şehrin ekonomi bakanlığı.

Ve sağlık dediğimiz şey aslında bu iki sistemin uyumlu dansıdır.

2 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 3

MİTOKONDRİ'NİN ÖNEMİ

Mitokondriler sadece ATP üreten küçük organeller değildir.

Onlar aynı zamanda:

Hücresel stres sensörüdür

Apoptozun karar vericisidir

İnflamasyonun tetikleyicisidir

Uzun ömrün biyolojik belirleyicisidir

3 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 4

Uzun ömrün biyolojik belirleyicisidir

Kalp kası hücresinde 20–25 bin mitokondri vardır.

Neden? Çünkü kalp duramaz.

Beyin hücreleri de benzer şekilde enerjiye bağımlıdır.

Enerji azaldığında önce dikkat gider.

Sonra hafıza.

Sonra direnç.

Yaşlanma dediğimiz süreçte ilk yavaşlayan şey kas değil, kemik değil…

Mitokondriyal verimdir.

4 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 5

SADECE KALORİ YAKMAK DEĞİL

Metabolizma sadece "kalori yakmak" değildir.

Metabolizma;

Glukozu nereye göndereceğini,
Yağı ne zaman yakacağını,
İnsülini ne kadar salgılayacağını,
Kortizole nasıl yanıt vereceğini belirleyen bir orkestradır.
Metabolik esneklik dediğimiz şey;

karbonhidratla da, yağla da, açlıkla da, egzersizle de uyum içinde çalışabilme yeteneğidir.

5 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 6

Bu esneklik kaybolduğunda tablo başlar:

İnsülin direnci

Karaciğer yağlanması

Kronik inflamasyon

Beyin sisi

Erken damar yaşlanması

Yani metabolizma bozulursa mitokondri zorlanır.

Mitokondri zorlanırsa metabolizma daha da bozulur.

Kısır döngü budur.

6 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 7

YAŞLANMA MERKEZİ

Modern yaşamın görünmeyen problemi enerji üretim kalitesidir.

Sürekli oturma

Aşırı rafine karbonhidrat

Uyku eksikliği

Kronik stres

Hava kirliliği ve toksin yükü

Bunların hepsi mitokondriyi yavaşlatır.

Mitokondri yavaşladığında hücre alarm verir.

Alarm inflamasyonu başlatır.

İnflamasyon yaşlanmayı hızlandırır.

Longevity biliminin son 10 yıldaki en net mesajı şu: "Yaşlanma bir enerji verimliliği problemidir."

7 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 8

HABERLER İYİ!

Mitokondri kader değildir.

Metabolizma yazgı değildir.
Egzersiz mitokondri sayısını artırır.
Soğuk maruziyet metabolik esnekliği güçlendirir.
Direnç antrenmanı glukozu kasa çeker.
Aralıklı açlık mitokondri biyogenezini uyarır.
Kaliteli uyku hücresel tamiri başlatır.
PGC-1 alfa aktive olur.
AMPK çalışır.
Otofaji devreye girer.
Hücre gençleşir.

8 9
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı - Resim: 9

HÜCRELERİNİZ ENERJİ ÜRETMELİ

Kalbiniz ne kadar güçlü atarsa atsın, eğer hücreleriniz enerji üretemiyorsa sağlık sürdürülebilir değildir.

9 9
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro