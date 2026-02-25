Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlıklı yaşamın ve uzun ömürlülüğün (longevity) temelinde yatan en kritik mekanizmalara odaklanarak mitokondri ve metabolizma arasındaki ayrılmaz ilişkiyi inceledi.
Sabah’ta kaleme aldığı yazısında Müftüoğlu'na göre yaşlanma süreci aslında biyolojik bir enerji verimliliği problemi olup, bu iki sistemin uyumlu çalışması sağlığımızın sürdürülebilirliğini belirliyor. Müftüoğlu yazısında, modern yaşamın getirdiği enerji krizine karşı hücresel düzeyde nasıl bir savunma hattı oluşturulabileceğine dair ipuçlarını anlattı.