Prof. Dr. Osman Müftüoğlu uzun ömrün sırlarını anlattı

SADECE KALORİ YAKMAK DEĞİL

Metabolizma sadece "kalori yakmak" değildir.

Metabolizma;

Glukozu nereye göndereceğini,

Yağı ne zaman yakacağını,

İnsülini ne kadar salgılayacağını,

Kortizole nasıl yanıt vereceğini belirleyen bir orkestradır.

Metabolik esneklik dediğimiz şey;

karbonhidratla da, yağla da, açlıkla da, egzersizle de uyum içinde çalışabilme yeteneğidir.