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Kaynak: Haber Merkezi

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bektaş, depremin Doğu Anadolu Fayı ile Ölü Deniz Fay Zonu'nun birbirine yaklaştığı karmaşık tektonik bölgede meydana geldiğini belirtti.

Sarsıntının 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin bir artçısı olduğunu ifade eden Bektaş, bu depremin Amik Ovası'nın hâlen deprem riski altında bulunduğunu bir kez daha hatırlattığını söyledi.

Bektaş ayrıca, bölgede yaşanacak daha küçük artçı depremlerin dağılımının dikkatle izlenmesi gerektiğine işaret ederek, bu verilerin bölgedeki sismik hareketliliğin değerlendirilmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.