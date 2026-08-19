Marmara Denizi'nin Adalar hattı ile Çınarcık Havzası civarında son dönemde tespit edilen küçük çaplı depremler endişeye yol açtı.
Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu
Marmara Denizi'ndeki Adalar ve Çınarcık fay hatlarında kaydedilen mikrodeprem aktivitesi uzmanlarca inceleniyor. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 10-13 km derinlikteki sarsıntıların yavaş sürünme (creep) veya 2025 Silivri depreminin stres aktarımından kaynaklanabileceğini bildirdi.Kaynak: Haber Merkezi
Bölgedeki sismik verileri mercek altına alan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 10 ila 13 kilometre derinlik bandında gözlemlenen hareketliliğin bilimsel boyutunu kamuoyuyla paylaştı.
Prof. Dr. Bektaş, son günlerde Çınarcık Havzası'nın doğu bölümündeki Adalar Fayı ile batı kanadında yer alan Çınarcık Fayı üzerinde sarsıntıların yoğunlaştığını aktardı.
1963 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki Çınarcık depreminin de benzer şekilde yaklaşık 12 kilometre derinlikte bu kırılmayla bağlantılı gerçekleştiğini anımsattı.
Derinlik verilerinin mevcut literatürle örtüştüğünü vurgulayan Bektaş, Adalar Fayı'nın alt katmanlarında "creep" şeklinde adlandırılan yavaş sürünme sürecinin veya geçişli deformasyonun etkili olabileceğini değerlendirdi.
Ana Marmara Fayı'nın farklı kesimlerinde bu tür yavaş kayma hareketlerinin varlığının daha önce bilimsel çalışmalarla kanıtlandığına işaret etti.
Aktivitenin bir diğer muhtemel nedenini de açıklayan Bektaş, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin ardından bölgede oluşan stres değişiminin olası etkilerinden bahsetti.
Bu etkinin Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro sarsıntıları tetiklemiş olabileceğini dile getirdi.
Tarihsel süreçte İstanbul'un deprem riskine dikkati çeken Jeoloji Uzmanı, kentin geçmişte 7'nin üzerindeki depremlerden ziyade yol açtığı hasarlarla gündeme geldiğini belirtti.
Yaşanan yıkımlarda zemin büyütmesi etkisinin göz ardı edildiğini savunan Bektaş; 1935, 1963 ve 2025 yıllarında kaydedilen depremin 6 ve üzeri büyüklükte ölçüldüğünü hatırlattı.