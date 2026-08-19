Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu

Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu

Marmara Denizi'ndeki Adalar ve Çınarcık fay hatlarında kaydedilen mikrodeprem aktivitesi uzmanlarca inceleniyor. Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 10-13 km derinlikteki sarsıntıların yavaş sürünme (creep) veya 2025 Silivri depreminin stres aktarımından kaynaklanabileceğini bildirdi.

Kaynak: Haber Merkezi
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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 1

Marmara Denizi'nin Adalar hattı ile Çınarcık Havzası civarında son dönemde tespit edilen küçük çaplı depremler endişeye yol açtı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 2

Bölgedeki sismik verileri mercek altına alan Jeoloji Uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, 10 ila 13 kilometre derinlik bandında gözlemlenen hareketliliğin bilimsel boyutunu kamuoyuyla paylaştı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 3

Prof. Dr. Bektaş, son günlerde Çınarcık Havzası'nın doğu bölümündeki Adalar Fayı ile batı kanadında yer alan Çınarcık Fayı üzerinde sarsıntıların yoğunlaştığını aktardı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 4

1963 yılında yaşanan 6,3 büyüklüğündeki Çınarcık depreminin de benzer şekilde yaklaşık 12 kilometre derinlikte bu kırılmayla bağlantılı gerçekleştiğini anımsattı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 5

Derinlik verilerinin mevcut literatürle örtüştüğünü vurgulayan Bektaş, Adalar Fayı'nın alt katmanlarında "creep" şeklinde adlandırılan yavaş sürünme sürecinin veya geçişli deformasyonun etkili olabileceğini değerlendirdi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 6

Ana Marmara Fayı'nın farklı kesimlerinde bu tür yavaş kayma hareketlerinin varlığının daha önce bilimsel çalışmalarla kanıtlandığına işaret etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 7

Aktivitenin bir diğer muhtemel nedenini de açıklayan Bektaş, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin ardından bölgede oluşan stres değişiminin olası etkilerinden bahsetti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 8

Bu etkinin Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro sarsıntıları tetiklemiş olabileceğini dile getirdi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 9

Tarihsel süreçte İstanbul'un deprem riskine dikkati çeken Jeoloji Uzmanı, kentin geçmişte 7'nin üzerindeki depremlerden ziyade yol açtığı hasarlarla gündeme geldiğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş uyardı: Marmara’da iki deprem senaryosu - Resim: 10

Yaşanan yıkımlarda zemin büyütmesi etkisinin göz ardı edildiğini savunan Bektaş; 1935, 1963 ve 2025 yıllarında kaydedilen depremin 6 ve üzeri büyüklükte ölçüldüğünü hatırlattı.

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