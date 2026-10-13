Yeniçağ Gazetesi
13 Ekim 2026 Salı
İstanbul 17°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/2
Anasayfa Gündem Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir

Prof. Dr. Osman Bektaş, 1999 İzmit ve 2025 Silivri depremlerinin Marmara Denizi’ndeki Çınarcık Çukuru’na farklı yönlerden stres aktardığını belirtti. Bektaş, Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmaların daha büyük bir deprem olasılığına işaret edebileceğini ifade etti.

Utku Beycan Utku Beycan
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 1

Jeoloji alanındaki değerlendirmeleriyle tanınan Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara Denizi’ndeki Çınarcık Çukuru’na ilişkin görüşlerini X hesabından paylaştı.

1 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 2

Bektaş, bölgedeki stres aktarımını iki farklı deprem üzerinden ele aldı.

2 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 3

Paylaşımında, 1999 İzmit depremi ile 2025 Silivri depreminin Çınarcık Çukuru üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

3 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 4

Bektaş’ın değerlendirmesine göre, Çınarcık Çukuru doğudan ve batıdan gelen stres aktarımının etkisi altında bulunuyor.

4 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 5

Bu süreçte 1999 yılında meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki İzmit depremi, doğudan batıya doğru stres aktarımına neden oldu.

5 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 6

Bektaş, 2025 yılında yaşanan 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin ise batıdan doğuya doğru gerilme aktardığını belirtti.

6 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 7

Bu iki depremi birlikte değerlendiren Bektaş, Çınarcık Çukuru’nun iki farklı yönden gelen gerilmenin etkisi altında kaldığını kaydetti.

7 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 8

Paylaşımında bu durumu, iki ucun bir mengene gibi sıkışmasına benzetti.

8 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 9

Bektaş, bölgedeki havza mekaniğinin bu çerçevede ele alınması gerektiğine işaret etti.

9 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 10

Çınarcık Çukuru’nu sınırlayan faylar da Bektaş’ın değerlendirmesinde önemli bir yer tuttu.

10 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 11

Jeoloji uzmanı, özellikle Adalar ve Çınarcık faylarındaki mikro kırılmalara dikkat çekti.

11 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 12

Mikro-sismisite olarak adlandırılan bu küçük ölçekli sismik hareketlerin, faylardaki gerilme durumuna ilişkin işaretler taşıyabileceğini ifade etti.

12 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 13

Bektaş’a göre, söz konusu faylarda meydana gelen mikro kırılmalar, kilitlenme noktalarının zorlandığını gösterebilir.

13 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 14

Bu durumun, bölgedeki fayların davranışları açısından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

14 15
Prof. Dr. Osman Bektaş: Marmara’daki çukur ateş altında, daha büyük deprem gelebilir - Resim: 15

Paylaşımında mikro kırılmaların olası sonuçlarına değinen Bektaş, bu hareketlerin daha büyük bir depremin öncesinde görülebileceğini öne sürdü.

15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro