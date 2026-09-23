Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı
Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul için büyük deprem riskiyle ilişkilendirilen yaklaşık 150 kilometrelik sismik boşluğun, küçük depremler ve sürünme hareketleriyle gerilim boşaltan parçalı bir sistem olabileceğini belirtti.Utku Beycan
Bektaş, açıklamasını X hesabından paylaştı.
Ana Marmara Fayı'nın yaklaşık 150 kilometrelik bölümü sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.
Bu alan, İstanbul için büyük deprem riskiyle ilişkilendiriliyor.
Bektaş, bu yaklaşımın yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.
2500 yıllık Byzantion, Roma, Bizans ve Osmanlı yerleşim tarihine dikkat çekti.
Bu tarihin önemli bir soru ortaya çıkardığını ifade etti.
Bektaş, fayın tamamen kilitli olup olmadığını sorguladı.
Kendi hipotezini de paylaşan Bektaş, fayın önemli bir bölümünün parçalı bir sistem olabileceğini söyledi.
Bu sistemin 7 büyüklüğünden küçük depremlerle gerilim boşaltabileceğini belirtti.
Sürünme hareketlerinin de gerilimin azalmasında etkili olabileceğini ifade etti.
Bektaş, sismik boşluğun yalnızca büyük deprem biriktiren bir fay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.
Boşluğun, sürünme hareketleriyle gerilim boşaltan bir zon olarak da ele alınabileceğini belirtti.