Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı

Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı

Prof. Dr. Osman Bektaş, İstanbul için büyük deprem riskiyle ilişkilendirilen yaklaşık 150 kilometrelik sismik boşluğun, küçük depremler ve sürünme hareketleriyle gerilim boşaltan parçalı bir sistem olabileceğini belirtti.

Utku Beycan Utku Beycan
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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, Ana Marmara Fayı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 2

Bektaş, açıklamasını X hesabından paylaştı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 3

Ana Marmara Fayı'nın yaklaşık 150 kilometrelik bölümü sismik boşluk olarak değerlendiriliyor.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 4

Bu alan, İstanbul için büyük deprem riskiyle ilişkilendiriliyor.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 5

Bektaş, bu yaklaşımın yeniden ele alınması gerektiğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 6

2500 yıllık Byzantion, Roma, Bizans ve Osmanlı yerleşim tarihine dikkat çekti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 7

Bu tarihin önemli bir soru ortaya çıkardığını ifade etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 8

Bektaş, fayın tamamen kilitli olup olmadığını sorguladı.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 9

Kendi hipotezini de paylaşan Bektaş, fayın önemli bir bölümünün parçalı bir sistem olabileceğini söyledi.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 10

Bu sistemin 7 büyüklüğünden küçük depremlerle gerilim boşaltabileceğini belirtti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 11

Sürünme hareketlerinin de gerilimin azalmasında etkili olabileceğini ifade etti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 12

Bektaş, sismik boşluğun yalnızca büyük deprem biriktiren bir fay olarak değerlendirilmemesi gerektiğini kaydetti.

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Prof. Dr. Osman Bektaş: İstanbul’daki fayın sırrı son 2500 yılda saklı - Resim: 13

Boşluğun, sürünme hareketleriyle gerilim boşaltan bir zon olarak da ele alınabileceğini belirtti.

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