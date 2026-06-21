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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye yeni haftaya sıcak hava etkisiyle giriyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, 21-27 Haziran haftası ile ilgili değerlendirmesinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde devam edeceğini ifade etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık tahmin haritasında da hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağının tahmin edildiği ifade edildi.

HAFTA ORTASI SICAKLIK DAHA DA ARTACAK

Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde sıcak havanın etkili olacağını savundu.

Şen’in değerlendirmesine göre sıcaklıklar hafta ortasında 1-2 derece daha artacak.

Özellikle İç Ege ve Güneydoğu Anadolu’da aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde hava sıcaklıklarının 35 ila 40 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İÇ EGE VE GÜNEYDOĞU ANADOLU’YA DİKKAT

Sıcak havanın en fazla hissedileceği bölgelerin başında İç Ege ve Güneydoğu Anadolu geliyor.

Bu bölgelerde öğle saatlerinde sıcaklıkların yüksek seviyelere çıkması beklenirken, uzmanlar özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

Günün en sıcak saatlerinde doğrudan güneş altında uzun süre kalınmaması öneriliyor.

ÖNEMLİ YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Şen, yeni haftada yağış açısından da dikkat çeken bir tabloya işaret etti. Salı günü Doğu Anadolu’da beklenen yağış dışında, önümüzdeki bir hafta boyunca yurt genelinde önemli bir yağış öngörülmüyor.

Meteoroloji haritasında özellikle kuzey ve doğu kesimlerde yer yer yağış geçişleri görülse de ülke genelinde sıcak ve büyük ölçüde yağışsız bir hava bekleniyor.

MGM HARİTASINDA SICAKLIK ARTIŞI VURGUSU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 21-27 Haziran tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin haritasında, genel hava durumu bölümünde “Hava sıcaklıklarının batı kesimlerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor” ifadesini belirtti.

Haritaya göre hafta boyunca birçok bölgede az bulutlu ve açık hava etkili olurken, sıcaklıkların özellikle iç ve güneydoğu kesimlerde yüksek seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre yeni hafta boyunca sıcak hava etkisini koruyacak; hafta ortasıyla birlikte hissedilen sıcaklıklar daha da artacak.