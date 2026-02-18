Prof. Dr. Naci Görür, deprem konusunun ciddi bir mesele olduğunu ve magazinleştirilmemesi gerektiğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür, “Deprem hakkında konuşurken bilerek konuşmak gerekir. Bilmenin tek yolu araştırmadır” diyerek doğru bilgiye ulaşmanın yöntemini açıkladı.

Görür, deprem araştırmalarında yöntem, cihaz, laboratuvar çalışmaları ve veri toplamanın temel olduğunu, elde edilen verilerin uluslararası dergilerde yayınlanarak bilim dünyasında doğrular haline geldiğini belirtti. “Deprem doğrularını bu şekilde bilim insanlarından dinleyiniz. Aksi halde yazıktır, günahtır. İnsan hayatı vardır ve vebali yüksektir” diyerek dikkat çekti.