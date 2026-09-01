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Kaynak: Haber Merkezi

Siyaset bilimci Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Türkiye’nin mevcut siyasi yapısı ve hukuk sistemine ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’deki siyasal sistemin kırılma noktasına değinen Kalaycıoğlu, 2017 yılındaki anayasa değişikliğiyle birlikte ülkede belirgin bir rejim değişimi yaşandığını savundu.

Mevcut yapıyı "melez rejim" olarak nitelendiren Kalaycıoğlu, "Türkiye'deki siyaset 2017 sonrasında rejim değişikliği geçirdi. Girmiş olduğumuz rejim türü bir neo-patrimonyal sultanizm rejimi" ifadelerini kullandı.

‘HUKUK SİYASİ BİR SİLAH OLARAK KULLANILIYOR’

Mevcut yönetim anlayışında yargının tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Kalaycıoğlu, hukukun muhalefet üzerinde siyasi bir baskı aracına dönüştürüldüğünü iddia etti. Yargı uygulamalarındaki çifte standartlara dikkat çeken Kalaycıoğlu, "Muhalefetteki belediye başkanlarına ters kelepçe takılırken, Melih Gökçek sürecinde tutuklama kararı bile alınmıyor" dedi.

Türkiye'nin uluslararası hukuk karnesine de değinen siyaset bilimci, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önündeki tabloyu hatırlattı. Mahkeme gündemindeki 60 bin dava dosyasından 20 binden fazlasının Türkiye kaynaklı olduğunu vurgulayan Kalaycıoğlu, bu durumun yargı sistemindeki krizin açık bir göstergesi olduğunu belirtti.