Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı : Yağışlara aldanmayın kuraklık artık kronikleşiyor

İTÜ’den Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2025 Standart Yağış İndeksi (SPI) haritalarının Türkiye’de kalıcı bir su açığı oluşturduğunu, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege’de kuraklığın artık kronik ve yapısal bir soruna dönüştüğünü açıkladı. Bu nedenle havza bazlı acil ve köklü su yönetimi kararlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.