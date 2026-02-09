İTÜ’den Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2025 Standart Yağış İndeksi (SPI) haritalarının Türkiye’de kalıcı bir su açığı oluşturduğunu, özellikle Marmara, İç Anadolu ve Ege’de kuraklığın artık kronik ve yapısal bir soruna dönüştüğünü açıkladı. Bu nedenle havza bazlı acil ve köklü su yönetimi kararlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı.
Prof. Dr. Kadıoğlu uyardı : Yağışlara aldanmayın kuraklık artık kronikleşiyor
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 2025 yılı Standart Yağış İndeksi (SPI) haritalarının Türkiye’nin su kaynaklarında kalıcı bir açık oluşturduğunu vurguladı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Kadıoğlu, ülkenin son yarım yüzyılın en şiddetli kuraklık dönemlerinden birini yaşadığını belirterek şöyle konuştu:
“SPI haritaları kuraklığın geçici bir olay olmaktan çıkıp Marmara, İç Anadolu ve Ege’de iklimin yeni normali haline geldiğini gösteriyor. Su açığı yıldan yıla devrediliyor. 12 ve 24 aylık haritalar barajlar, yeraltı suları, tarım ve ekonomi üzerindeki kalıcı etkileri yansıtıyor ve bu haritalar kırmızı-siyah tonlara döndü.”
Ülke yüzölçümünün yaklaşık %70’i şiddetli veya daha kötü kuraklık kategorisinde. Trakya olağanüstü kurak, İç Anadolu’dan İç Ege’ye uzanan kuşak kalıcı kuraklık bölgesi haline geldi.
İstanbul’da Haziran 2025’te sadece 0,5 mm yağış düştü (%99 azalma), baraj doluluğu %30’larda seyrediyor. Trakya’da ayçiçeği veriminde bazı alanlarda %90’a varan kayıp yaşandı, sıcaklık stresi tohumlarda yağ oranını düşürdü.
İç Anadolu son 65 yılın en kurak dönemini geçiriyor; Ankara 47 yılın en kurak yılını yaşadı. Konya Ovası’nda toprak nemi kritik seviyede, buğday ve mısırda %20-30 verim kaybı var. Yağışlar uzun vadeli ortalamanın %48 altında kaldı.
Ege’de Gediz ve Büyük Menderes havzalarında sulama suyu krizi sürüyor. İzmir 12 aylık haritada çok şiddetli kurak kategorisinde. Aydın’da incir hasadı düşük, zeytin üretiminde %15-25 kayıp yaşandı. Turizm bölgeleri su kısıtlamalarından olumsuz etkilendi.
Akdeniz’de kıyı kesimlerde sonbahar yağışları geçici rahatlama sağlasa da Hatay-Adana-Osmaniye ekseninde şiddetli kuraklık devam ediyor; narenciye ve pamuk üretimi risk altında. Güneydoğu Anadolu 2025’te en ağır darbeyi aldı.
Bölge son 65 yılın en düşük yağışını gördü, yağışlar normallere göre %53 azaldı. Şanlıurfa metrekareye 182,3 kg ile ülkenin en kurak ili oldu.
Doğu Anadolu’da Erzurum-Erzincan-Kars hattı 3 aylık haritalarda hafif nemli-normal seviyede; kış yağışları bölgeye olumlu yansıdı.Karadeniz nemli özelliğini koruyor. Orta ve Doğu Karadeniz illeri nemli, çok nemli ve aşırı nemli kategorilerde.
Rize-Artvin hattı olağanüstü nemli. Çay hasadı rekor seviyede, ancak aşırı nem bazı yerlerde sel ve heyelan riskini artırıyor. Batı Karadeniz’de ise yerel kuraklık sinyalleri belirdi.
Kadıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“12 ve 24 aylık SPI haritaları Türkiye’nin su bütçesinin artık açık verdiğini ve bu açığın geleneksel yöntemlerle kapatılamayacağını net şekilde ortaya koyuyor. Kuraklık-bolluk makası açılıyor, geçişler sertleşiyor. Acil su tasarrufu, tarımsal adaptasyon ve uzun vadeli iklim politikaları ile ulusal- havza bazlı köklü kararlar almak artık zorunluluk.”