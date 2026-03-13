Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
Anasayfa Gündem Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı

Türk tarihinin usta ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. TFF, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor sosyal medyadan taziye mesajları yayımlayarak büyük üzüntülerini dile getirdi.

Hava Demir
Son Güncelleme:
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı - Resim: 1

Süper Lig'in büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzsonpor ve Galatasaray ile beraber TFF, Türk tarihçi ve Hürriyet Gazetesi yazarı İlber Ortaylı için taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım şu şekilde oldu

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı - Resim: 2

Trabzonspor

"Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatından derin bir üzüntü duyduk. Bilim ve kültür hayatımıza bıraktığı kıymetli mirasla daima saygıyla anılacak olan İlber Ortaylı’ya Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı - Resim: 3

Galatasaray

"Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İkinci Dünya Savaşı’nda Türkiye’ye göç eden bir aileden gelen İlber Ortaylı, eğitim ve kültür çerçevesinde Galatasaray ile derin ve sarsılmaz bağlara sahiptir. Galatasaray Üniversitesi’nin kuruluş yıllarından bu yana akademik kadroda tarih alanında lisans ve yüksek lisans seviyesinde dersler veren Ortaylı, üniversitenin tarih ve sosyal bilimler alanındaki akademik programlarının oluşumuna katkıda bulundu. Akademi dünyasındaki konumu sebebiyle Galatasaray Üniversitesi’nin uluslararası akademik görünürlüğüne katkı sağladı. Merhuma Allah’tan rahmet, ülkemize, Ortaylı ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Galatasaray Spor Kulübü"

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı - Resim: 4

Fenerbahçe

"Cumhuriyet tarihimizin en kıymetli tarihçilerinden biri olan, bilgi birikimi ve eserleriyle nesillere ışık tutan İlber Ortaylı’yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Tarihi sevdiren, düşünmeyi öğreten kıymetli hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti: Süper lig kulüpleri ve TFF taziye mesajları yayınladı - Resim: 5

Beşiktaş

"Hayatını bilime adamış, Türk tarihçiliğinin mihenk taşlarından, toplumumuzun sevgisine mazhar olmuş tarihçi, akademisyen ve yazar İlber Ortaylı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Kaynak: Diğer
