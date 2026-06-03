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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, 2026 senesi ekmeklik buğday alım fiyatlarına ile ilgili değerlendirmesinde dikkat çeken bir yorumda bulundu.

BUĞDAY ALIM FİYATI YÜZDE 22,2 ARTTI

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hakan Kara, 2026 yılı ekmeklik buğday alım fiyatının geçen yıla göre yüzde 22,2 yükseltildiğini belirtti.

Kara, bu yükselişin sadece tarım politikaları açısından değil, siyasi beklentiler açısından da önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

'ERKEN SEÇİM OLASILIĞI DÜŞÜK' DEĞERLENDİRMESİ

Kara açıklamasında şunları söyledi,

"2026 için ekmeklik buğday alım fiyatının geçen seneye göre yüzde 22,2 oranında artırılması, bu yıl erken seçim olasılığının oldukça düşük olduğunu gösteriyor."

Seçim dönemlerinde tarımsal destekler ve alım fiyatlarında daha yüksek oranlı artışlar yapılabildiği bilinirken, Kara’nın değerlendirmesi mevcut artışın görece sınırlı kaldığına vurgu yaptı.

BUĞDAY FİYATLARI ÇİFTÇİ GELİRİNİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR

Buğday alım fiyatları, tarım sektöründe milyonlarca çiftçinin gelirini doğrudan etkileyen temel göstergeler arasında yer alıyor. Aynı zamanda enflasyon dinamikleri açısından da piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.