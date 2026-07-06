Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, otomotiv ve havacılık sektörleri arasındaki sınırların giderek ortadan kalktığını vurgulayarak, Toyota'nın Joby Aviation, Stellantis'in ise Archer Aviation ile gerçekleştirdiği iş birliklerinin bu dönüşümün en somut örnekleri arasında yer aldığını söyledi. Öztürk, haber.aero'daki yazısında Çinli Geely Grubu'nun ise uydu ağı yatırımlarıyla mobilite ekosistemini uzaya taşıdığına dikkat çekti.

TOGG VE TUSAŞ AYNI ÇATI ALTINDA BULUŞABİLİR

Türkiye'nin bu dönüşüm için sıfırdan yeni bir hikâye yazmasına gerek olmadığını belirten Öztürk, Togg'un batarya teknolojileri ve dijital ekosistem alanındaki deneyimi ile TUSAŞ'ın KAAN, HÜRJET ve ANKA projeleriyle kazandığı ileri mühendislik kabiliyetlerinin bir araya gelmesinin stratejik bir sinerji oluşturacağını ifade etti.

Öztürk'e göre, TUSAŞ'ın kompozit malzeme ve hafif yapı teknolojileri gelecekte Togg'un elektrikli araçlarında menzil ve verimlilik sağlayabilir. Buna karşılık Togg'un Siro çatısı altında geliştirdiği batarya teknolojileri ve enerji yönetim sistemleri de TUSAŞ'ın insansız hava araçları ile geleceğin elektrikli hava platformlarında değerlendirilebilir.

"TÜRKİYE OTOMOTİV VE HAVACILIK İNİSİYATİFİ" ÖNERİSİ

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, bu potansiyelin hayata geçirilebilmesi için Togg ve TUSAŞ mühendislerinden oluşacak ortak bir teknoloji çalışma grubunun kurulmasını önerdi. Öztürk, bu yapının "Türkiye Otomotiv ve Havacılık İnisiyatifi (TAAI)" adı altında faaliyet gösterebileceğini belirtti.

Öneriye göre TAAI, Türkiye'nin ilk yerli elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava aracı (eVTOL) projesinin temelini atabilir. Hava aracının uçuş sistemleri ve aviyonik altyapısı TUSAŞ tarafından geliştirilirken, dijital kokpit, kullanıcı deneyimi, elektrik motorları ve bağlantılı yaşam teknolojileri ise Togg tarafından üstlenilebilir.

MOBİLİTE TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL HEDEF

Öztürk, ortak yazılım altyapılarının geliştirilmesiyle dünyanın en güvenli mobilite platformlarından birinin ortaya çıkabileceğini ifade ederken, Gigacasting gibi yeni üretim teknolojilerinin hem otomotiv hem de havacılık sektöründe ortak kullanılabileceğini kaydetti. Ayrıca TUSAŞ'ın uydu sistemleri alanındaki tecrübesinin, V2X haberleşme altyapısı ve otonom mobilite çözümlerine önemli katkılar sağlayabileceğini dile getirdi.

Üniversiteler, teknoloji girişimleri, araştırma merkezleri ve sanayi kuruluşlarının da bu yapıya dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Öztürk, Türkiye'nin yalnızca teknoloji üreten değil, aynı zamanda eVTOL, otonom hava trafiği ve mobilite güvenliği alanlarında küresel standartları belirleyen ülkeler arasında yer alabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Fahrettin Öztürk, yollar ile gökyüzünün birleştiği yeni mobilite çağında Togg'un dijital ekosistemi ile TUSAŞ'ın ileri mühendislik gücünün ortak bir vizyon etrafında buluşmasının Türkiye'yi küresel mobilite ekosisteminin merkez oyuncularından biri haline getirebileceğini belirterek, "Türkiye'nin iki teknoloji devi aynı masada buluşup geleceğin köprüsünü kurmaya hazır mı?" sorusunu gündeme taşıdı.