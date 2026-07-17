Kaynak: DHA

Yapay zekanın iş dünyasını ve meslekleri hızla dönüştürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Eryarsoy, “Adayların mevcut trend olan mesleklere değil, aslında mezun oldukları zaman nelerin trend olabileceklerine dikkat etmesi gerekiyor. Öğrencilerimize, ‘yapay zekanın dili’, ‘iletişim ve diksiyonun dili’ ile ‘paranın dili'ni birlikte kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Tercih döneminde adayların geleceği doğru okuyarak karar vermeleri gerektiğini belirten Prof. Dr. Eryarsoy, “Birinci önerimiz adayların şu andaki mevcut trend olan mesleklere değil, aslında mezun oldukları zaman nelerin trend olabileceklerine dikkat etmeleridir. Çünkü dünyada şimdiye kadar hiç görmediğimiz şekilde yapay zeka meslekleri eviriyor. Sadece bir örnek vereyim; radyoloji büyük ihtimalle önümüzdeki yıllarda önemli bir meslek olmaktan çıkacak. Bilgisayarların ve yapay zekanın otomatik olarak yapabildiği bir beceriye dönüşecek. Bu tür becerilerden öğrencilerin uzak durması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

‘KAMPÜSÜ MUTLAKA GÖRSÜNLER’

Üniversite tercihinde başarı sıralamasının tek başına yeterli olmadığını aktaran Prof. Dr. Eryarsoy “Üniversite zor bir seçim. Hayatımızın en güzel yıllarını geçirdiğimiz yerlerden biri üniversiteler. Adaylar kampüsleri mutlaka görsünler, ortamı hissetsinler. Kendilerini dört yıl boyunca o kampüste hayal edebiliyorlar mı, buna karar versinler. O yüzden bütün adaylarımızı Haliç Üniversitesi kampüsüne bekliyoruz” diye konuştu.

Tercih edilecek bölümlerin yalnızca isimlerine değil içeriklerine de bakılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Eryarsoy “Seçtikleri programların ve bölümlerin müfredatlarının onları gerçekten yetkin bir mezun olarak hazırlayıp hazırlamadıklarını araştırsınlar. Bunu bugün yapmak çok kolay. Yapay zekaya sorabilirler, çevrelerine danışabilirler ama mutlaka böyle bir ön çalışma yapsınlar” ifadelerini kullandı.

Haliç Üniversitesi’ni tercih edecek adaylara da seslenen Prof. Dr. Eryarsoy “Öncelikle gelsinler, tanışalım. Tercih döneminde bütün adaylarımızı kampüsümüzde ağırlamaktan mutluluk duyarız. Bizim sloganımız ‘Sana İyi Gelecek’ dedi.

‘YAPAY ZEKAYI MERKEZE KOYMAYAN ÜNİVERSİTENİN VARLIĞINI SÜRDÜRMESİ ZOR’

Yapay zekanın yükseköğretimde artık vazgeçilmez hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Eryarsoy “Yapay zeka bizim üniversitemizin merkezine koyduğumuz bir konu. O kadar hızlı gelişiyor ki bunu eğitim programlarının merkezine koymayan bir üniversitenin var olması artık düşünülemez. Bu nedenle bütün eğitim yaklaşımımızı ve müfredatımızı bu dönüşüme göre şekillendiriyoruz” diye konuştu.

Üniversitenin geliştirdiği yapay zeka destekli tercih robotuna ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Eryarsoy “Öğrenciler hangi mesleği yapmak istediklerini çoğu zaman biliyor ancak hangi bölümü tercih etmeleri gerektiğini bilemeyebiliyorlar. Çünkü her bölüm o mesleğe hazırlamıyor olabilir. Biz bu nedenle yapay zeka destekli ücretsiz bir tercih robotu geliştirdik. Öğrenciler öncelikle hangi mesleklere yatkın olduklarını görebiliyor, ardından sistem onlara o mesleğe ulaşabilmeleri için hangi bölümleri tercih etmeleri gerektiğini öneriyor. Tercih robotumuz ücretsiz olarak web sitemizde bütün adayların kullanımına açık” ifadelerini kullandı.

‘UYGULAMAYI DEĞİL, SEKTÖRÜN İSTEDİĞİ UYGULAMAYI ÖNEMSİYORUZ’

Teorik bilginin tek başına yeterli olmadığını söyleyen Prof. Dr. Eryarsoy “Bütün üniversitelerde teorik ve uygulamalı dersler vardır. Bizim için önemli olan sadece uygulama yapmak değil, sektörün istediği uygulamayı öğrencilerimize sunabilmek. Bütün çabamız teorik ve uygulamalı eğitimi sektörün beklentilerine yaklaştırmak. Bu nedenle müfredatımızı yapay zeka destekli altyapıyla sürekli güncelliyoruz. Amacımız öğrencilerimizin mezun olduklarında sektörün istediği beceri ve yetkinliklerle iş hayatına başlamaları” dedi.

‘İŞVEREN İLE MEZUN ARASINDAKİ FARKI KAPATMAYA ÇALIŞIYORUZ’

Mezun istihdamına yönelik çalışmalardan da bahseden Prof. Dr. Eryarsoy “Bugün iki temel problem var. İşverenler istedikleri yetkinlikte mezun bulamıyor, mezunlarımız da iş bulmakta zorlanıyor. Çünkü aranan ile sunulan arasında bir fark oluşmuş durumda. Biz bu farkı kapatmaya çalışıyoruz. Danışma kurullarımızın ve sektör temsilcilerimizin istediği becerileri ölçülebilir ve belgelenebilir şekilde müfredatımıza yerleştiriyoruz. Böylece öğrencilerimiz mezun olduklarında sektör hangi yetkinliği istiyorsa o özelliklerle mezun oluyor” diye konuştu.

‘90’DAN FAZLA ÜLKEDEN ÖĞRENCİMİZ VAR’

Uluslararasılaşmanın üniversitenin öncelikleri arasında yer aldığını belirten Prof. Dr. Eryarsoy “Mezuniyet töreninde de söylemiştim; en güzel hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir yabancı bir şehre gelir ya da bir kahraman yolculuğa çıkar. Kampüsümüzde 90’dan fazla ülkeden öğrencimiz bulunuyor. Çok kültürlü bir eğitim ortamına sahibiz. Diğer taraftan kendi öğrencilerimizi de Erasmus programlarıyla dünyanın farklı ülkelerine gönderiyoruz. Türkiye’de Erasmus tarafındaki en yüksek hibelerden birine sahip üniversitelerden biriyiz ve çok sayıda öğrencimizi yurt dışına gönderiyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI AÇILDI

Programlarını her yıl güncellediklerini söyleyen Prof. Dr. Eryarsoy “Bu yıl bilgisayar mühendisliği ve yazılım mühendisliğinin yanında Yapay Zeka Mühendisliği programını da öğrencilerimize sunuyoruz. Çünkü yapay zekanın birçok bölüme destek verecek merkezi bir alan olduğunu ve öğrencilerimize önemli değer katacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘ÖĞRENCİLERİMİZE ÜÇ DİL VADEDİYORUZ’

Yapay zekanın meslekleri ciddi şekilde etkilediğini belirten Prof. Dr. Eryarsoy bu nedenle üniversite olarak kapsamlı bir çalışma yaptıklarını anlatarak şunları söyledi:

“Benim alanım yapay zeka. Yapay zeka meslekleri ciddi şekilde tehdit altına almış durumda. Biz de üniversite olarak öğrencilerimize hangi beceri ve yetkinlikleri kazandırırsak yapay zekadan en az etkilenirler diye çalıştık. Bunun sonucunda öğrencilerimize bölümlerinin yanında üç dilden birini değil, üç dili birlikte kazandırmayı hedefliyoruz.”

Bu üç dili ‘yapay zekanın dili’, ‘iletişim ve diksiyonun dili’ ile ‘paranın dili’ olarak açıklayan Prof. Dr Eryarsoy, “Birincisi yapay zekanın dili. Öğrencilerimizin yapay zekanın akıllı tüketicisi olmasını istiyoruz. Mezun olduklarında yapay zekayı çok iyi kullanabilsinler istiyoruz. İkinci olarak iletişim ve diksiyonun dili. İş dünyasında bugün en çok aranan özelliklerden biri güçlü iletişim ve etkili diksiyon. Üçüncü olarak ise paranın dili. Öğrencilerimizin önemli bir kısmı geleceğin girişimcileri ve iş insanları olacak. Burada kastettiğimiz muhasebe öğretmek değil. Nasıl ortaklık kurulur, şirket nasıl değerlenir, teşviklerden nasıl yararlanılır gibi konuları öğrencilerimize kazandırıyoruz” dedi.

HALİÇ SKILLS HUB KURULDU

Bu amaçla Haliç Beceri Merkezi (Haliç Skills Hub) kurduklarını belirten Prof. Dr. Eryarsoy “Öğrencilerimiz hangi bölümde okursa okusun kendilerini bu üç alandan birinde derinleştirebilecek. Örneğin psikoloji öğrencisinin güçlü iletişim ve diksiyon becerisine sahip olması gerekiyor. Bir mühendislik öğrencisinin ise paranın dilini konuşabilmesi, ürettiği projeyi hayata geçirebilmesi açısından büyük önem taşıyor. Biz öğrencilerimize bu yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Burs olanaklarına ilişkin de bilgi veren Prof. Dr. Eryarsoy“Başarı burslarımızın yanı sıra tercih burslarımız da bulunuyor. Haliç Üniversitesi’ni ilk, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci sırada tercih eden adaylarımıza ilave indirimler sunuyoruz. Detaylı bilgiyi web sitemizden öğrenebilirler ancak adaylarımızın kampüsümüze gelerek yüz yüze bilgi almalarını da tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

‘ÜNİVERSİTELER GELECEĞİ BEKLEYEN DEĞİL, GELECEĞİ İNŞA EDEN KURUMLAR OLMALI’

Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Kemal Bilal Aydın ise yeni eğitim modelinin temelinde geleceği öngören bir üniversite anlayışının bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bugün üniversitelerin en önemli sorumluluğu diploma vermek değil öğrencilerini geleceğin dünyasına hazırlamaktır. Teknolojinin, yapay zekanın ve küresel dönüşümün hız kazandığı bir dönemde gençlerimize yalnızca meslek kazandırmayı değil, değişime liderlik edecek yetkinlikleri de kazandırmayı hedefliyoruz. Haliç Üniversitesi olarak öğrencilerimizin bilgi üreten, sorgulayan, iletişim kurabilen ve değer oluşturan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz."