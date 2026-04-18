Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul saldırıları sonrası yaptığı değerlendirmelerde eğitim sistemi, veli-öğretmen ilişkisi ve toplumsal reflekslere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“VELİLER EĞİTİMİN PARÇASI DEĞİL”

Gürkan, velilerin eğitim sürecine müdahale biçimini eleştirerek, öğretmenlerin yetki alanına saygı duyulması gerektiğini vurguladı.

“Ailenin okulda hiç yeri yok. Öğretmenin antitezi velidir. Okula girmeyecek veli. Hocalara değil, çocuklarınıza sınır koyun. Siz müfredatın parçası değilsiniz, anlamazsınız da.

Eğitimin uzmanlık gerektiren bir alan olduğunu belirten Gürkan, farklı mesleklerle kıyaslama yaparak şu ifadeleri kullandı:

Doktora gidince işine karışıyor musun? Bu özgüven nereden geliyor? Ben profesörüm, ben bile anlamıyorum.

“ÖĞRETMENLER ZOR ŞARTLARDA ÇALIŞIYOR”

Gürkan, öğretmenlerin çalışma koşullarına da dikkat çekerek mesleğin yeterince takdir edilmediğini söyledi.

Öğretmenler haftada 20-25 saat ders veriyor, çok zor şartlarda çalışıyor ve düşük ücret alıyor. Buna rağmen sürekli eleştiriliyorlar

“GENÇLERE GELECEK SUNMADAN OYUNLARI SUÇLAMAK ÇÖZÜM DEĞİL”

Okullarda yaşanan şiddet olaylarının nedenlerine değinen Gürkan, sorunun yanlış yerde arandığını ifade etti. Topluma bu çocuklara bir gelecek veremiyorsun, sonra oyunları suçluyorsun. Bulabildiğin çözüm bu mu?”

“FENOTİP ÜZERİNDEN SUÇLU PROFİLİ OLUŞTURULAMAZ”

Saldırılar sonrası yapılan “tip” ve “profil” analizlerini de eleştiren Gürkan, bunun bilimsel bir karşılığı olmadığını söyledi.

“Çocuğun tipine bakıp analiz yapıyorlar. Bu, 19. yüzyılda tartışılmış şeyler. Cesare Lombroso’nun suçlu tipi teorisi gibi… Böyle bir şey yok.”

“SORUN TEK BİR ÇÖZÜMLE GİDERİLEMEZ”

Gürkan, okul saldırıları gibi toplumsal sorunların tek boyutlu çözümlerle ele alınamayacağını vurguladı.

Milyonlarca insanı ilgilendiren bir sorunun tek çözümü olmaz. Bu mesele siyasi, ekonomik ve kültürel boyutlarıyla birlikte ele alınmalı.

Medyanın yaklaşımına da eleştiri getiren Gürkan, konunun popüler tartışmalara indirgenmeden, sakin ve çok yönlü şekilde ele alınması gerektiğini ifade etti.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki okul saldırıları sonrası yapılan bu açıklamalar, eğitim sistemi, gençlerin geleceği ve toplumsal çözüm arayışlarına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.