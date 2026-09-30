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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenen “Yapay Zekâ Çağında İnsan Kalmak: Geleceğin Eğitim Felsefesi” konferansında konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan, yapay zekânın sunduğu imkânlardan yararlanılması gerektiğini ancak insanın düşünme ve üretme yeteneğinin teknolojiye bırakılmaması gerektiğini söyledi. Doğan, geleceğin eğitiminde bilginin yanı sıra insanlık, karakter, şahsiyet, özgün düşünce ve yaratıcılığın da merkeze alınması gerektiğini vurguladı.

ASÜ’DE YAPAY ZEKÂ VE EĞİTİMİN GELECEĞİ MASAYA YATIRILDI

Aksaray Üniversitesi, yapay zekânın eğitim, insan ve toplum üzerindeki etkilerinin ele alındığı önemli bir konferansa ev sahipliği yaptı.

ASÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen “Yapay Zekâ Çağında İnsan Kalmak: Geleceğin Eğitim Felsefesi” başlıklı konferansa, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan konuşmacı olarak katıldı.

Programa Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamil Yıldırım, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta yapay zekânın yalnızca teknolojik bir gelişme olmadığı; eğitimden insan ilişkilerine, düşünme biçimlerinden geleceğin mesleklerine kadar geniş bir alanda dönüşüm oluşturduğu değerlendirilirken, bu dönüşüm karşısında insanın sahip olduğu temel değerlerin nasıl korunacağı üzerinde duruldu.

“YAPAY ZEKÂDAN FAYDALANACAĞIZ ANCAK BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ”

Konuşmasında teknolojinin tarihsel gelişiminden yapay zekânın gelecekteki rolüne kadar birçok başlığı değerlendiren Prof. Dr. Süleyman Doğan, insanlığın tarım ve sanayi çağlarının ardından bilgi, dijital ve yapay zekâ çağlarına ulaştığını ifade etti.

Yapay zekânın insan hayatında önemli imkânlar sunduğunu belirten Doğan, teknolojinin insanın yerine geçen bir unsur değil, insan hayatını kolaylaştıran bir araç olarak değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Doğan, yapay zekânın eğitim hayatında kullanılmasına karşı olmadığını belirterek önemli bir uyarıda bulundu:

“Yapay zekâ çağından faydalanılmalı mı? Elbette, hiç şüphesiz faydalanmamız gerekir. Ama yapay zekâya bağlı ve bağımlı olmayalım.”

Bu ifadelerle teknolojinin sunduğu imkânlardan yararlanmanın önemine dikkat çeken Doğan, asıl meselenin teknolojiyi kullanmakla teknolojinin insanın düşünme ve üretme kapasitesinin yerine geçmesi arasındaki fark olduğunu vurguladı.

“İNSANIN DEĞERİ SADECE BİLGİYLE ÖLÇÜLEMEZ”

Konferansta yalnızca teknoloji ve eğitim ilişkisini değil, insanın hayattaki anlam arayışını da ele alan Prof. Dr. Doğan, insanın değerinin sahip olduğu bilgi veya maddi imkânlarla sınırlı olmadığını ifade etti.

Hazreti Mevlana’nın insanın kendi içine yaptığı yolculuğa ilişkin sözünü hatırlatan Doğan, “İnsanın değeri aradığı şeydir” ifadesi üzerinden öğrencileri kendi hayat amaçları üzerine düşünmeye davet etti.

Öğrencilere;

“Dünyaya geldik ne arıyoruz? Nedir bizim işimiz, faaliyetimiz, misyonumuz, idealimiz, hedefimiz?”

sorularını yönelten Doğan, bireyin öncelikle kendisini tanımasının, hayatındaki amaç ve hedefleri sorgulamasının önemine dikkat çekti.

“21. YÜZYILDA BİLGİDEN ZİYADE İNSANLIK ÖĞRETİLMELİ”

Yapay zekâ ile birlikte bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kolay hale geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Süleyman Doğan, üniversitelerin görevlerinin yalnızca öğrencilere bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını söyledi.

Eğitimin aynı zamanda öğrencilerin karakterini, şahsiyetini, kültürel birikimini ve özgün düşünme kapasitesini geliştirmesi gerektiğini belirten Doğan, geleceğin eğitim anlayışına ilişkin dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

Doğan, şöyle konuştu:

“21. yüzyılda, yapay zekâ çağında bilgiden ziyade ‘insanlık’ öğretilmeli, ‘karakter’ öğretilmeli, ‘şahsiyet’ öğretilmeli.”

Bu yaklaşım çerçevesinde üniversitelerin öğrencileri yalnızca meslek sahibi olmaya hazırlayan kurumlar olarak değil, aynı zamanda düşünen, sorgulayan, üreten ve yaşadığı toplumun değerlerini bilen bireyler yetiştiren eğitim kurumları olarak değerlendirilmesi gerektiği mesajı verildi.

AKSARAY’IN TARİHİ VE KÜLTÜREL MİRASINA DİKKAT ÇEKTİ

Prof. Dr. Doğan, konuşması sırasında öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle yetinmemesi gerektiğini belirterek yaşadıkları şehrin ve coğrafyanın tarihini, kültürünü ve medeniyet birikimini tanımalarının önemine de değindi.

Bu kapsamda Aksaray’ın binlerce yıllık geçmişine dikkat çeken Doğan, Aşıklı Höyük örneğini gündeme getirdi.

Bilginin yaşanılan çevre, tarih ve kültürle anlam kazandığını belirten Doğan, öğrencilerin eğitim aldıkları şehrin değerlerini tanımalarının kişisel ve kültürel gelişimleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

Aksaray’ın sahip olduğu tarihi ve kültürel mirasın, öğrencilerin geçmiş ile gelecek arasında bağ kurmasına katkı sağlayabileceği mesajı konferansın dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

İNSAN İLE MAKİNE ARASINDAKİ FARK: SORGULAMAK VE ÜRETMEK

Konferansın önemli başlıklarından biri de yapay zekâ ile insan arasındaki temel farklılıklar oldu.

İnsanın yalnızca bilgi biriktiren bir varlık olmadığını belirten Doğan, insanın soru sorma, sorgulama, yaratıcılık ve özgün düşünme kapasitesinin önemine dikkat çekti.

Yapay zekânın insan tarafından geliştirilen bir araç olduğunu ifade eden Doğan, teknolojinin sunduğu imkânların insanın kendi düşünme yeteneğinin önüne geçmemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle özgüven, özgün düşünce ve yaratıcılık arasındaki ilişkiye dikkat çeken Doğan, bu kavramların birbirini tamamladığını ifade etti.

Doğan,

“Özgüveni olmayanların özgün düşüncesi de olmaz. Özgün düşüncesi olmayanların da yaratıcılığı, icatçılığı olmaz. Hepsi birbirine kapı aralıyor.”

sözleriyle öğrencilerin kendilerine güvenmelerinin ve kendi düşüncelerini geliştirmelerinin önemini vurguladı.

“MAKİNELER BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNEBİLİYORSA, BİZ NEDEN BURADAYIZ?”

Konferansın son bölümünde öğrencilerin yapay zekâyı eğitim hayatlarında bilinçli biçimde kullanmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. Doğan, teknolojinin tamamen dışlanması yerine doğru ve bilinçli kullanılmasının önem taşıdığını söyledi.

Ancak yapay zekânın öğrencinin yerine düşünmesi, araştırması ve üretmesinin eğitim açısından yeni sorunlar ortaya çıkarabileceğine dikkat çekti.

Doğan, öğrencilerle paylaşmış olduğu dikkat çekici soruyla konunun önemini şöyle ortaya koydu:

“Eğer makinalar bizim yerimize düşünebiliyorsa, biz bu sıralarda neden oturuyoruz?”

Bu soru üzerinden öğrencilerin teknolojiyi hazır cevap kaynağı olarak görmek yerine, kendi düşüncelerini geliştirmek, araştırmak, sorgulamak ve üretmek için bir araç olarak kullanmaları gerektiği mesajı verildi.

“EĞİTİMİN AMACI ARTIK BİLGİ YÜKLEMEK DEĞİLSE…”

Prof. Dr. Süleyman Doğan, konuşmasının sonunda yapay zekâ çağında eğitimin temel amacının yeniden düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Bilgiye ulaşmanın teknolojik araçlarla son derece kolaylaştığı bir dönemde eğitimin yalnızca bilgi aktarmaya dayalı olması halinde insan ile teknoloji arasındaki farkın giderek daralabileceğine dikkat çeken Doğan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı:

“Eğitimin amacı artık bilgi yüklemek değilse, yapay zekâ çağında demek ki insan kalmak geriye kalıyor.”

Bu sözler, konferansın ana fikrini de ortaya koyarken, geleceğin eğitim sisteminde teknik ve akademik bilginin yanında insanî değerlerin, karakter gelişiminin, özgün düşüncenin ve yaratıcılığın daha fazla önem kazanacağına işaret etti.

ÖĞRENCİLERE YAPAY ZEKÂYI BİLİNÇLİ KULLANMA MESAJI

Konferans boyunca verilen mesajların ortak noktasını, yapay zekânın reddedilmesi değil, bilinçli ve kontrollü şekilde kullanılması oluşturdu.

Yapay zekânın eğitim alanında araştırma, bilgiye erişim ve öğrenme süreçlerinde önemli kolaylıklar sağlayabileceği belirtilirken, öğrencilerin kendi düşünme, sorgulama, üretme ve karar verme becerilerini korumalarının önemine dikkat çekildi.

Bu açıdan konferans, teknolojik gelişmeler karşısında eğitim kurumlarının ve öğrencilerin nasıl bir yaklaşım benimsemesi gerektiğine ilişkin önemli bir düşünce zemini oluşturdu.

TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Konferansın ardından Aksaray Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, programa konuşmacı olarak katılan Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Doğan’a teşekkür belgesi takdim etti.

ASÜ’de gerçekleştirilen program, öğrencilerin yapay zekâ çağında eğitim, insanlık, karakter, özgün düşünce ve yaratıcılık kavramlarını birlikte değerlendirmesine imkân sağlarken, geleceğin eğitim anlayışına ilişkin önemli mesajların gündeme taşındığı bir buluşma olarak gerçekleşti.