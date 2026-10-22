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Bilge Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda fon vurgunu sonrası başlayan süreçte kazanılmış hakların gasbedildiğini belirtti. Yılmaz, "Sermaye piyasalarında kuralları geriye dönük işletmek telafisi imkansız zararlara yol açar. Hukukun ve öngörülebilirliğin olmadığı yerde ne yerli yatırımcı kalır ne de yabancı sermaye." dedi.

Yılmaz'ın paylaşımı şöyle:

Bunun adı ne finansal kriz ne ekonomik kriz ne de siyasi krizdir. Bu doğrudan bir devlet ciddiyeti ve güven krizidir.

Son yasal düzenlemeler, ekonomi yönetiminde kontrolün tamamen yitirildiğinin itirafıdır.

Kazanılmış hakları gasbetmek, oyun oynanırken kuralları değiştirmek ve kamuoyunu karartmaya mahkûm etmek, fon vurgununun her yere yayılmasına yol açıyor.

Sermaye piyasalarında kuralları geriye dönük işletmek telafisi imkansız zararlara yol açar. Hukukun ve öngörülebilirliğin olmadığı yerde ne yerli yatırımcı kalır ne de yabancı sermaye.