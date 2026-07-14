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Kaynak: Haber Merkezi

Ödül, Liverpool'da gerçekleştirilen Sosyal Politika Birliği'nin yıllık kongresinde düzenlenen törenle Prof. Dr. Buğra'ya takdim edildi.

1972 yılında kurulan Sosyal Politika Birliği, sosyal politika disiplininin en saygın akademik kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Birliğin en prestijli ödülleri arasında gösterilen Üstün Başarı Ödülü, alana uzun yıllar boyunca kalıcı katkılar sunan, bilimsel üretimleri ve etkileriyle öne çıkan akademisyenlere veriliyor.

Önceki yıllarda bu ödüle değer görülen isimler arasında Peter Townsend, Ruth Lister ve Jonathan Bradsha.