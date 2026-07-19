Kaynak: Haber Merkezi

Dün Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya’nın Battalgazi ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Deprem Malatya'nın yanı sıra, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Şanlıurfa'da hissedildi. Öte yandan dün Osmaniye'de de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan sarsıntılardan sonra Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından gerçekleştirilen açıklamada, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin Doğu Anadolu Fayı, Ölü Deniz Fayı, Bitlis Kenet Kuşağı ve Kıbrıs Yayı üzerinde büyük ölçüde gerilim boşalmasına neden olduğunu belirtti.

'GERİLİMİN BÜYÜK BÖLÜMÜ 6 ŞUBAT'TA BOŞALDI'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın açıklamaları şöyle; Malatya’da olan M5 büyüklüğündeki deprem için çok değişik şeyler söylendi. Kahramanmaraş’ta olan M8’lik deprem, hem doğu Anadolu kırığını, hem ölü deniz kırığını, hem Bitlis Kenet kuşağını, hem de Kıbrıs yayını gerdi, etkiledi. Tüm bu kırıklar Kahramanmaraş’ta toplam büyüklüğü M8’e Özdeş olan depremle gerginliğin neredeyse yüzde doksanını boşalttı.

'6'YA KADAR ARTÇI DEPREMLER BEKLENEBİLİR'

Bu boşalmadan sonra en az üç ile beş yıl bu bölgede saydığım kırıklar boyunca artçı depremler M5,5 ötesi M6 büyüklüğüne kadar olması beklenen bir olaydır. Ne var ki bu bölgede olan olmuştur. Bu büyüklükteki depremler halkı çok korkulacak ve tedirgin edecektir. Ancak bölgede çok hasarlı yapılar dışında yıkım yapması beklenmez. Kaldı ki 2023 depreminde ağır hasarlı yapıların hepsi devlet tarafından yıkılmıştır.

'7-8 BÜYÜKLÜĞÜNDE YENİ DEPREM BEKLEMİYORUM'

Öte yandan bu bölgede yedi ya da sekiz büyüklüğünde yeni bir deprem beklentisi yoktur. Tek çare sağlam yerde sağlam yapıda oturmaktır. Yaşam sevincini yitirmeden hayatınızı sürdürün. Şu bir gerçekçi, bir ülkenin deprem sorununu çözebilmesi için, önce ekonomik kalkınmasını geliştirmesi gerekiyor.