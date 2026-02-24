Kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilen yeni varlık listelemelerine bir yenisi eklendi. Bireysel ve kurumsal müşteriler için kripto ürün ve hizmetleri sunan WhiteBIT TR, sinyal odaklı klasik alım satım modellerine yapılandırılmış bir yaklaşım kazandıran Prizrak “Ghost” projesinin yerel token’ı PRZK’i listeledi.

Sinyal temelli kripto alım satım metodolojisine analitik temeller kazandırmak için Doğu Avrupa merkezli bir ekip tarafından geliştirilen PRZK, WhiteBIT TR'de PRZK/USDT ve PRZK/TRY işlem çiftlerinde işlem görmeye başladı.

TÜRKİYE’DEKİ YATIRIMCILAR, YENİLİKÇİ PROJELERLE BULUŞUYOR

Varlık ticaretinde kullanılan analitik sinyalleri önceden tanımlanmış risk parametreleri ve disiplinli mekanizmalarla birleştiren Prizrak.ai ("Ghost"), sinyallere dayalı işlem yapan yatırımcıların daha sistematik bir strateji izlemesini kolaylaştırıyor. Avrupa’nın lider kripto borsalarından WhiteBIT’in Türkiye pazarında yerleşik kolu WhiteBIT TR, sinyal üretmekle kalmayan ve performans takibi, risk yönetimi gibi özellikler de sunan projenin yerel token’ı PRZK’ı listeleyerek; Türkiye’deki kripto para yatırımcılarının yenilikçi projelerle buluşmasına verdiği önemi bir kez daha gösterdi.

PRZK LİSTELEMESİ, ÖDÜLLÜ ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜ

WhiteBIT TR, özellikle dalgalı piyasa koşullarında sürdürülebilir stratejiler oluşturmaya olanak tanıyan Prizrak.ai projesinin yerel token’ı PRZK listelemesini, ödüllü bir etkinliğe de dönüştürdü. WhiteBIT TR tarafından yapılan açıklamada, WhiteBIT TR’de hesap açarak kimlik doğrulama (KYC) işlemini tamamlayan kullanıcılara 10 dolar değerinde PRZK hediye edileceği belirtildi. PRZK listeleme hediyesi etkinliği kapsamında, en az 50 USDT değerinde işlem hacmi yapan kullanıcıların da 5 dolar değerinde PRZK hediyesinden yararlanabileceği ifade edildi. WhiteBIT TR’nin açıklamasına göre, 19 Şubat’ta açılan PRZK/TRY ve PRZK/USDT piyasalarıyla başlayan ödüllü etkinlik, 13 Mart’ta kadar sürecek.

ÖDÜLLÜ ETKİNLİKLERLE EKOSİSTEME DEĞER KATIYOR

Avrupa'nın lider kripto para borsaları arasında yer alan WhiteBIT'in bireysel ve kurumsal hizmetlerini Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturan WhiteBIT TR; ürün, hizmet ve operasyon yol haritasında yaptığı kullanıcı odaklı hamlelerde hız kesmiyor. PRZK listeleme hediyesi etkinliği gibi ödüllü etkinliklerle Türk kripto para yatırımcılarının basit görevleri tamamlayarak ödüllerden yararlanmalarına olanak tanıyan WhiteBIT TR, kampanya ve etkinlik takvimini güncel tutuyor.

Önemli Not

Bu metin bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlıklar yüksek volatilite ve risk içerir. Yatırım kararları, kişisel risk tercihlerine ve finansal durumunuza uygun şekilde bağımsız değerlendirme yapılarak alınmalıdır.