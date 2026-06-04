Olay, saat 00.30 sıralarında Huzur Mahallesi Gül Caddesi’nde bulunan bir evde yaşandı. Muhammed Ö., evde oyun oynadığı sırada elektrik prizine parmağını soktu. Akıma kapılan Muhammed Ö., ailesinin müdahalesiyle prizden uzaklaştırılıp, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalenin ardından sağlık değerlerinde olumsuzluk görülen Muhammed Ö., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Prizle oynayan 4 yaşındaki çocuk akıma kapıldı
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evde oyun oynarken elektrik prizine parmağını sokarak akıma kapılan 4 yaşındaki Muhammet Ö., hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
Etiketler
Çok Okunanlar