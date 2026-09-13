2000'li yıllara damgasını vuran kült yapım Prison Break, tamamen yenilenen konseptiyle geri dönüyor. Hazırlık süreci tamamlanan ve prodüksiyon aşamasına geçilen projeden ilk set görseli yayımlandı. Yayıncı kuruluş Hulu tarafından paylaşılan detaylar, izleyicilerin merakla beklediği yapımın ekran yolculuğuna çok daha yakın olduğunu gösterdi.

MICHAEL SCOFIELD EVRENİNDE YEPYENİ BİR HİKÂYE

"Prison Break: Black Creek" adıyla izleyici karşısına çıkacak olan yeni uyarlama, Michael Scofield ve Lincoln Burrows kardeşlerin hikâyesini sürdürmeyecek. Orijinal diziyle aynı evreni paylaşacak olan yapım, tamamen yeni karakterlerin sürüklediği farklı bir olay örgüsüne odaklanacak. Hikâyenin odağında yer alan eski bir kadın asker, sevdiği birine yardım edebilmek amacıyla Amerika'nın en yüksek güvenlikli ve tehlikeli hapishanelerinden birinde infaz koruma memuru olarak göreve başlayacak.

KADRO VE MUTFAKTAKİ İSİMLER NETLEŞTİ

Projenin oyuncu kadrosu ve teknik ekibi şu şekilde şekillendi:

Başroller: Emily Browning, Lukas Gage ve Drake Rodger yeni hikâyenin merkezindeki isimleri canlandıracak.

Yardımcı Oyuncular: Clayton Cardenas, JR Bourne, Noah Emmerich, Georgie Flores ve Myles Bullock kadroda yer alan diğer öne çıkan isimler oldu.

Yaratıcı Kadro: Orijinal serinin mimarı Paul T. Scheuring projede bu kez yalnızca yapımcı sorumluluğunu üstlenirken, dizinin şovrunner koltuğuna "Mayans M.C." ve "The Outlaws" projeleriyle tanınan Elgin James oturdu.