Prim günü yetmeyenler dikkat: Bu şartları sağlayanlar yaştan emekli olabiliyor

1 Mayıs 2008 ve sonrasında ilk defa sigorta girişi yapılanlarda ise belirli bir sigortalılık süresi aranmıyor. Kadın ve erkek fark etmeksizin tüm çalışanların 5400 prim gününü tamamlaması yasal zorunluluk sayılıyor. Bu grupta emeklilik yaşı ise şu şekilde uygulanıyor.

Erkek çalışanlar işe başlama dönemine göre 63 ile 65 yaş arasında, kadın çalışanlar işe başlama dönemine göre 61 ile 65 yaş arasında yaştan dolayı emekli olabiliyor.