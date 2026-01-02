Yeni yıla zamlar ile girilirken bir kötü haber de Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunanlar için geldi.

Halk TV'den Mehmet Akif Cenkci'nin haberine göre 1 Ocak 2026 itibarıyla Bağ-Kur ve GSS prim borcu olan milyonlar devlet hastanelerinden sağlık hizmeti alamayacak.

KARARNAMENİN SÜRESİ DOLDU

Geçtiğimiz yıl prim borcu olanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için geçici Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayınlanmıştı.

Borçlu olanlara kısıtlı bir sağlık hizmeti hakkı tanınmış, ancak ilaçların ücretli alınması şartı getirilmişti.

1 Ocak 2026 itibarıyla kararnamenin süresi doldu. Yeni bir kararnamenin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise bilinmiyor. Milyonlarca yurttaşın gözü yeni çıkacak kararnamede.

Söz konusu yasak, sadece sigortalıyı değil, onun üzerinden sağlık hizmeti alan eş ve çocukları da doğrudan etkiliyor.