Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İlhan Tılsım Tanberk, Beşiktaş’ta bulunan dairesinde oturan kiracısı ile mahkemelik oldu. Liechtenstein Prensi Rudolf von Liechtenstein ile evli olan Tanberk, İstanbul’a geldiğinde annesinin evinde geçici olarak kaldığını belirterek kiracısının evi tahliye etmesini talep etti.

İki çocuk annesi Tanberk, sürekli bir konuta ihtiyacı olduğunu vurgulayarak “Başka bir evim yok” ifadesini kullandı.

KİRACI İTİRAZ ETTİ: “GERÇEK VE SAMİMİ DEĞİL”

Kiracı Süleyman K., tahliye talebinin gerçek ve samimi olmadığını öne sürerek yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirdiğini savundu.

Ancak mahkeme sürecinde Tanberk adına yapılan tapu kayıt incelemesinde, davaya konu taşınmazın ihtiyaç kapsamında değerlendirilebileceği tespit edildi.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Mahkeme, ev sahibinin “ihtiyaç” gerekçesini haklı bularak kiracının daireyi tahliye etmesine karar verdi.

Kararla birlikte Tanberk’in Beşiktaş’taki evini kullanmasının önü açılmış oldu.