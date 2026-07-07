Yeniçağ Gazetesi
07 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı

Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı

İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Prens Harry’nin, Daily Mail’in yayıncısına karşı açtığı dava sonuçlandı. Mahkemenin kararı İngiltere’de geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 1

Prens Harry’nin yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde beklenen karar açıklandı. İngiltere’de görülen davada Sussex Dükü ile birlikte hareket eden altı davacı mahkemeden istediği sonucu alamadı.

1 6
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 2

Daily Mail’e dava açmıştı

Prens Harry ve diğer altı kişi, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers’ın hukuka aykırı yöntemlerle bilgi topladığı iddiasıyla dava açmıştı.

2 6
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 3

Mahkeme kararını verdi

7 Temmuz Salı günü açıklanan kararla birlikte Prens Harry ve diğer davacılar davayı kaybetti.

3 6
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 4

İngiltere’de temaslarını sürdürüyor

ABD’de yaşayan Prens Harry, kararın açıklandığı günlerde bir dizi etkinlik için İngiltere’de bulunuyor.

4 6
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 5

Yardım kuruluşlarına destek verecek

Prens Harry’nin beş gün sürecek program kapsamında çeşitli yardım kuruluşlarına destek vermesi ve Invictus Games organizasyonu için farkındalık çalışmalarına katılması bekleniyor.

5 6
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı - Resim: 6

Birmingham ziyareti de programda

Program kapsamında Prens Harry’nin, gelecek yıl Invictus Games’e ev sahipliği yapacak Birmingham kentini de ziyaret edeceği belirtildi.

6 6
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro