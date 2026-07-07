Prens Harry’nin yıllardır devam eden hukuk mücadelesinde beklenen karar açıklandı. İngiltere’de görülen davada Sussex Dükü ile birlikte hareket eden altı davacı mahkemeden istediği sonucu alamadı.
Prens Harry’ye mahkemeden kötü haber: Yıllardır süren davada karar çıktı
İngiltere Kralı 3. Charles’ın oğlu Prens Harry’nin, Daily Mail’in yayıncısına karşı açtığı dava sonuçlandı. Mahkemenin kararı İngiltere’de geniş yankı uyandırdı.Kaynak: Diğer
Daily Mail’e dava açmıştı
Prens Harry ve diğer altı kişi, Daily Mail gazetesinin yayıncısı Associated Newspapers’ın hukuka aykırı yöntemlerle bilgi topladığı iddiasıyla dava açmıştı.
Mahkeme kararını verdi
7 Temmuz Salı günü açıklanan kararla birlikte Prens Harry ve diğer davacılar davayı kaybetti.
İngiltere’de temaslarını sürdürüyor
ABD’de yaşayan Prens Harry, kararın açıklandığı günlerde bir dizi etkinlik için İngiltere’de bulunuyor.
Yardım kuruluşlarına destek verecek
Prens Harry’nin beş gün sürecek program kapsamında çeşitli yardım kuruluşlarına destek vermesi ve Invictus Games organizasyonu için farkındalık çalışmalarına katılması bekleniyor.
Birmingham ziyareti de programda
Program kapsamında Prens Harry’nin, gelecek yıl Invictus Games’e ev sahipliği yapacak Birmingham kentini de ziyaret edeceği belirtildi.