Prens Harry, İngiliz Daily Mail gazetesinin ana yayıncısı Associated Newspapers Ltd’ye karşı açtığı davada Londra Yüksek Mahkemesi’nde ifade verdi. Prens Harry saatler süren duruşmanın sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Daily Mail ve Mail on Sunday’de yayımlanan haberlerde hayatına dair detayların “meşru kaynaklardan” elde edildiği iddialarına itiraz eden Harry, kamuoyunun gözü önünde yaşamanın ve İngiliz medyasıyla yürüttüğü mücadelenin kendisi ve ailesi üzerindeki ağır etkisini duygusal bir dille anlattı.

İFADE SIRASINDA SESİ TİTREMİŞ

“Beni hedef almaya devam ediyorlar, eşimin hayatını tam anlamıyla cehenneme çevirdiler” diyen Harry'nin, ifadesi sırasında sesi titredi.

Prens Harry, İngiliz tabloid gazete endüstrisine karşı açtığı davalarla birlikte gündeme geliyor. Harry, İngiltere'de yayınlanan bir dizi tabloid gazeteyi 1996 ve 2011 yılları arasında yayınladıkları onlarca haberden dolayı suçluyor. Bu haberlerdeki bilgilerin izinsiz telefon dinleme ya da diğer yasa dışı izleme yöntemleri kullanılarak elde edildiğini savunuyor.

'YASA DIŞI BİLGİ TOPLAMAKLA' SUÇLUYOR

Prens Harry, aralarında müzisyen Elton John ve oyuncu Elizabeth Hurley’nin de bulunduğu altı tanınmış isimle birlikte, Associated Newspapers Ltd’yi 20 yıl boyunca “açık, sistematik ve sürekli biçimde yasadışı bilgi toplamakla” suçluyor.

Davacıların avukatı David Sherborne, duruşmada bunun bilinçli ve uzun soluklu bir gizlilik ihlali olduğunu savundu.

Yayıncı şirket ise suçlamaları reddederek “akıl dışı” diye niteledi. Şirket, davaya konu olan yaklaşık 50 haberin, ünlü isimlerin yakın çevresinden gelen ve konuşmaya istekli kaynaklara dayandığını öne sürdü. Dokuz hafta sürmesi beklenen dava boyunca bu kaynakların açıklanması bekleniyor.

SÜREKLİ İZLENDİĞİ HİSSİYLE YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Harry, mahkemeye sunduğu 23 sayfalık tanık ifadesinde, Daily Mail ve Mail on Sunday’in çocukluk ve gençlik yıllarına yönelik müdahalelerinin kendisini “tarifsiz bir paranoyaya” sürüklediğini söyledi. Sürekli izlendiği hissiyle yaşadığını, bunun ruh sağlığı üzerinde yıkıcı etkiler yarattığını anlattı.

Bu duruşma, Harry’nin mahkemede tanıklık yaptığı ikinci dava oldu. 2023’te Daily Mirror’ın yayıncısına karşı açtığı benzer davada ifade vererek, 100 yılı aşkın bir sürenin ardından mahkemede tanıklık yapan ilk kıdemli kraliyet üyesi olmuştu.

Savunma avukatı Antony White, haberlerdeki bilgilerin kraliyet muhabirlerinin resmi etkinliklerde meşru biçimde elde ettiği kaynaklardan mı yoksa Harry’nin arkadaşları ve yakın çevresinden mi geldiğini sorguladı.

“BENİM SOSYAL ÇEVREM BİLGİ SIZDIRAN BİR ÇEVRE DEĞİLDİ”

Harry, kraliyet ailesini takip eden gazetecilerle dostane ilişkileri olduğu ya da arkadaşlarının kendisi hakkında tabloid basına bilgi verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti ve, “Benim sosyal çevrem bilgi sızdıran bir çevre değildi” dedi.

'ANNEMİN ÖLÜMÜNDEN MEDYAYI SORUMLU TUTUYORUM'

Harry, haberlerdeki bilgilerin telefon görüşmelerinin dinlenmesi ya da özel dedektifler aracılığıyla elde edilmiş olabileceğini öne sürdü. Gazeteci Katie Nicholl’un “tanımlanmayan kaynak” ifadesini, yasadışı yöntemleri gizlemek için kullandığını iddia etti.

Bu dava, Harry’nin, annesi Prenses Diana’nın 1997’de Paris’te paparazziler tarafından takip edilirken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu İngiliz medyasına karşı yürüttüğü kişisel mücadelenin bir parçası.

Harry ayrıca, Meghan Markle'a yönelik haberlerin, çiftin 2020'de kraliyet görevlerinden ayrılarak ABD’ye taşınmasında belirleyici olduğunu dile getirdi. Meghan’a yönelik haberlerin, onu aile geleneğini bozarak basına dava açmaya iten temel nedenlerden biri olduğunu vurguladı.

Eşinden bahsettiği sırada sesi yeniden titreyen Prens Harry, davanın tarafı olmayan Meghan’dan bahsederken gözyaşlarını tutmaya çalıştı.