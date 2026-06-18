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Türkiye gayrimenkul sektöründe yeni nesil danışmanlık anlayışıyla faaliyet gösteren Premium Estate, İstanbul Ataşehir’deki yeni genel merkezini yoğun katılımla açtı. Gayrimenkul sektörünün temsilcileri, iş ortakları, danışmanlar ve farklı şehirlerden gelen davetlilerin yer aldığı açılış organizasyonu, markanın Türkiye genelinde büyüme hedefiyle birlikte kurumsallaşma sürecindeki yeni adımını ortaya koydu.

Açılışta Premium Estate’in İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli ekipleri bir araya geldi. Samsun, Eskişehir, Tekirdağ, İzmir, Ankara ve farklı illerden gelen misafirler de organizasyonda yer aldı. Etkinlik, Premium Estate’in yalnızca İstanbul merkezli bir yapı olarak değil, farklı şehirlerde büyümeyi hedefleyen bir gayrimenkul markası olarak konumlandığını ortaya koydu.

Premium Estate Genel Merkezi’nin açılış kurdelesi, Premium Estate Kurucusu Ulaş Ata’nın eşi Tuğba Ata ve oğlu Kemal Ata tarafından kesildi. Açılışta konuşan Ulaş Ata, markanın kuruluş hikayesini, büyüme hedeflerini ve gayrimenkul sektöründe inşa etmek istedikleri danışmanlık modelini davetlilerle paylaştı. Ata, konuşmasında Premium Estate’in klasik emlak ofisi anlayışının ötesinde; eğitim, teknoloji, sistem, pazarlama ve kurum kültürüyle büyüyen yeni nesil bir gayrimenkul markası olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde büyüme hedefi

Premium Estate’in Ataşehir’de açtığı yeni genel merkez, markanın Türkiye genelinde büyüme hedefini temsil ediyor. Premium Estate, önümüzdeki dönemde hem mevcut danışmanlarına daha güçlü bir çalışma altyapısı sunmayı hem de farklı şehirlerde büyüme hedefini adım adım hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Teknoloji destekli iş modeli, yerli yazılım altyapısı, eğitim odaklı danışman gelişim sistemi ve modern pazarlama yaklaşımıyla Premium Estate; gayrimenkul danışmanlığında daha sistemli, daha şeffaf ve daha yüksek standartlı bir hizmet anlayışı oluşturmayı hedefliyor.

Yeni genel merkezle birlikte marka, danışmanlarına daha bütünleşik bir sistem sunarken, müşterilerine de teknoloji destekli ve profesyonel gayrimenkul danışmanlığı hizmeti vermeyi sürdürecek.

Gayrimenkulde yeni nesil danışmanlık modeli

Premium Estate’in Ataşehir’de açtığı yeni genel merkez, markanın kurumsallaşma sürecinde önemli bir konuma sahip. Yeni merkez; danışman eğitimleri, ekip toplantıları, portföy pazarlama çalışmaları, dijital içerik üretimi, teknoloji geliştirme süreçleri ve operasyonel yönetim için kullanılacak. Marka, yeni genel merkezle birlikte danışmanlarına daha sistemli bir çalışma altyapısı sunmayı ve farklı şehirlerdeki ekipleriyle daha bütünleşik bir yapı oluşturmayı hedefliyor.

Premium Estate, gayrimenkul sektöründe yalnızca portföy alıp ilan yayınlayan geleneksel yapılardan ayrışarak; danışmanlarını sistem, veri, teknoloji ve eğitimle destekleyen bütünsel bir model üzerine konumlanıyor. Marka, “Premium Danışmanlar, Premium Hizmet” anlayışıyla her portföyü bir proje gibi ele alan, alıcı ve satıcı süreçlerini veriye dayalı yöneten, dijital pazarlama imkanlarını kullanan ve müşteri deneyimini merkeze alan bir çalışma sistemi sunuyor. Premium Estate’in danışmanlık modeli, satış sürecinin yanı sıra değerleme, pazarlama, müşteri yönetimi, raporlama, müzakere, satış sonrası takip ve referans sistemini de kapsıyor.

Kendi teknolojisiyle büyüyor

Premium Estate’in teknoloji odaklı yapısında, markanın kendi geliştirdiği CRM sistemi PinCRM öne çıkıyor. Sahadaki gayrimenkul danışmanlığı deneyimlerinden yola çıkılarak tasarlanan PinCRM; danışmanların müşteri, portföy, talep, randevu, sözleşme, pazarlama ve finansal süreçlerini tek merkezden yönetmesini sağlıyor.

PinCRM; alıcı ve satıcı eşleştirmeleri, portföy yönetimi, müşteri takibi, sözleşme üretimi, dijital pazarlama süreçleri, sosyal medya içerikleri, finansal analizler ve raporlama gibi operasyonları tek çatı altında topluyor. Premium Estate PinCRM’i, markanın dijital omurgası olarak konumlandırıyor. Sistem; danışmanların takip süreçlerini kolaylaştırmayı, müşteri ilişkilerini daha düzenli yönetmelerini sağlamayı ve işlem süreçlerini daha profesyonel bir yapıya taşımayı amaçlıyor.

Eğitim, teknoloji ve kurum kültürü bir arada

Premium Estate’in büyüme modelinde, eğitim önemli bir yer tutuyor. Marka, Premium Akademi çatısı altında danışmanlarına satış tekniklerinden iletişime, dijital pazarlamadan müşteri yönetimine, bölge uzmanlığından gayrimenkul hukukuna kadar farklı alanlarda eğitimler sunuyor. Bu eğitim yaklaşımıyla Premium Estate, danışmanlarını kendi bölgesinde uzmanlaşan, kişisel markasını geliştiren, teknolojiyi kullanan ve müşteriye belirli standartlarda hizmet sunan profesyoneller olarak yetiştirmeyi hedefliyor.

Yeni genel merkez de bu yapının uygulama alanlarından biri olacak. Merkezde danışman eğitimlerin yanı sıra ekip çalışmaları, portföy hazırlıkları, dijital içerik üretimi, teknoloji geliştirme çalışmaları yapılacak.