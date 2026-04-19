Manchester City, Premier Lig’in 33. haftasında sahası Etihad Stadyumu’nda şampiyonluk yarışındaki Arsenal’i 2-1 mağlup ederek zirve yarışında kritik bir galibiyet aldı.

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Mikel Arteta’nın ekibine karşı 16. dakikada Cherki’nin golüyle öne geçti. İkinci yarıda baskısını artıran ev sahibi ekip, 65. dakikada Erling Haaland’ın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Arsenal’in tek golü ise Kai Havertz’ten geldi. Pozisyonda Gianluigi Donnarumma’nın hatası etkili oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City puanını 67’ye yükseltirken, lider Arsenal 70 puanda kaldı. City’nin bir maç eksiği bulunuyor.

Manchester City, eksik maçını kazanması ve kalan karşılaşmalarını da galibiyetle tamamlaması halinde sezonu şampiyon olarak bitirme şansını sürdürüyor.

Ligin bir sonraki haftasında Manchester City deplasmanda Burnley ile karşılaşacak. Arsenal ise sahasında Newcastle United’ı konuk edecek.