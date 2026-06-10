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Premier Lig'de emsal niteliğinde bir karara imza atıldı.

BURNLEY EVERTON'A AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Everton'a karşı açtığı davayı kazananan Burnley, yaklaşık 40 milyon sterlin tazminat ve faiz ödemesi alacak.

Everton'ın karara itiraz etmeye hazırlandığı belirtilirken, davaya ilişkin gerekçeli kararın Premier Lig tarafından bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Everton, 2021-22 sezonunda Premier Lig'in Karlılık ve Sürdürülebilirlik Kuralları'nı (PSR) ihlal ettiği gerekçesiyle 2023 yılında 10 puan silme cezası almıştı.

Kulübün yaptığı itiraz sonrası ceza 6 puana düşürülmüştü. Burnley ise Everton'ın kuralları ihlal ettiği sezonun sonunda küme düştüğünü belirterek hukuki süreç başlatmıştı.

'CEZA ERKEN VERİLSEYDİ DÜŞMEZDİK' SAVUNMASI

Christian Smith'i aktardığı bilgilere göre; Burnley'nin temel argümanı, Everton'ın cezasının zamanında uygulanması halinde rakibinin küme düşeceği ve kendilerinin Premier Lig'de kalacağı yönündeydi.

Dava, hukukta "fırsat kaybı" olarak bilinen ilke üzerinden değerlendirildi. Burnley, Everton'ın kural ihlalleri nedeniyle Premier Lig'de kalma şansının elinden alındığını savundu.

Mahkeme de bu görüşü haklı bularak tazminata hükmetti.

MANCHESTER CITY DAVALARI İÇİN EMSAL OLABİLİR

Kararın yalnızca Everton ve Burnley'i ilgilendirmediği belirtiliyor.

İngiliz basınına göre bu karar, Premier Lig'de finansal kuralları ihlal eden kulüplerin yalnızca sportif cezalara değil, rakip kulüplerin açacağı tazminat davalarına da maruz kalabileceğini ortaya koydu.

Bu nedenle 115 ayrı mali kural ihlali suçlamasıyla karşı karşıya bulunan Manchester City ve rakip kulüplerin süreci yakından takip ettiği ifade edildi.

İlerleyen dönemde Manchester City'e ve diğer kulüplere yönelik benzer davaların da önü açılmış oldu.