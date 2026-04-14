Avrupa futbolunun en güçlü 10 ligi olarak kabul edilen Premier Lig (İngiltere), LaLiga (İspanya), Serie A (İtalya), Bundesliga (Almanya), Ligue 1 (Fransa) ile birlikte Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinde bu sezon kendi kalesine atılan goller dikkat çekici seviyelere ulaştı.

UEFA sıralamasında zirvede bulunan İngiltere Premier Lig’de sezon boyunca 32 farklı futbolcu topu kendi ağlarına gönderirken toplam sayı 35’e çıktı.

Wolverhampton forması giyen Kolombiyalı savunmacı Yerson Mosquera, Nottingham Forest’tan Murillo ve Burnley oyuncusu Fransız stoper Maxime Esteve, bu sezon iki kez kendi kalelerine gol atan isimler arasında yer aldı.

Türkiye Trendyol Süper Lig’de ise şimdiye kadar 20 futbolcu kendi kalesine toplam 21 gol attı.

Süper Lig kulüpleri arasında en fazla kendi kalesine gol gören takımlar Fatih Karagümrük 4 gol ve Kayserispor 3 gol oldu.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor’da ise bu sezon savunma oyuncuları birer kez kendi ağlarını havalandırdı.

Fransa Ligue 1’de de tablo benzer şekilde 21 kendi kalesine gol ile kayıtlara geçti.

İspanya LaLiga, Portekiz Liga ve Hollanda Eredivisie’de takımların kendi kalesine attığı gol sayısı 20’de eşitlendi.

Almanya Bundesliga ile Belçika Jupiler Pro League’de ise sezon boyunca 19’ar kendi kalesine gol kaydedildi.