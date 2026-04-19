İngiltere Premier Lig’de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri Stamford Bridge’de oynandı. Chelsea’nin Manchester United’ı ağırladığı mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı.

43. dakikada sahneye çıkan Matheus Cunha, Manchester United’ı öne geçirdi. Karşılaşmanın geri kalanında başka da gol sesi çıkmadı.

Kalan dakikalarda Chelsea baskıyı artırmaya çalışsa da aradığı golü bulamadı. Manchester United ise skoru koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

PUAN DURUMU VE GELECEK HAFTA

Bu sonuçla Manchester United puanını 58’e yükseltirken, Chelsea 48 puanda kaldı ve kritik bir kayıp yaşadı.

Ligde gelecek hafta Manchester United sahasında Brentford’u ağırlayacak. Chelsea ise deplasmanda Brighton ile karşı karşıya gelecek.