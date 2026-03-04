Bir dönem West Ham United formasıyla Premier Lig’de önemli başarılar elde eden Michail Antonio, 2024 yılında geçirdiği ciddi trafik kazasının ardından yaşadığı zorlu süreci anlattı.
Premier Lig rüyası trafik kazasıyla son buldu: Her şey bitti derken futbola döndü
2024’te geçirdiği ağır trafik kazasının ardından kulüp bulmakta zorlananan West Ham’ın eski golcüsü Michail Antonio Katar ekibi Al-Sailiya ile kısa süreli sözleşme imzaladı.Furkan Çelik
Jamaika milli takım oyuncusu, BBC’ye verdiği röportajda yeni bir kulüp bulabilmek için “egosunu bir kenara bırakmak zorunda kaldığını” söyledi.
8 AY SAHALARDAN UZAK KALDI
Kariyerini neredeyse bitirecek bir trafik kazası geçiren Antonio’nun bacaklarında çok sayıda kırık oluştu. Deneyimli forvet, bu sakatlık nedeniyle yaklaşık sekiz ay sahalardan uzak kaldı.
Antonio, “Hâlâ son 10 yılda Premier Lig’de sahip olduğum özelliklere sahibim. Antrenmanlarda bunu gösteriyorum ancak kazadan sonra bazı kulüp yöneticileri beni görmek istemedi.” dedi.
Serbest oyuncu olarak kulüp arayışında zor günler geçirdiğini söyleyen Antonio, deneme antrenmanlarına katılmak zorunda kalmasının kendisi için zor olduğunu dile getirdi.
'EGOMU BİR KENARA BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM'
Tecrübeli futbolcu, “Menajerim kulüplerle görüşmeye devam etti ama hepsi önce antrenmana katılmamı istedi. Başta bunu kabul etmek istemedim ama sonunda egomu bir kenara bırakmak zorunda kaldım.” şeklinde konuştu.
Bu süreçte Brentford ile antrenmanlara çıkan Antonio’nun İngiltere’de yeniden forma giymesi beklenirken, imza aşamasına gelmeden önce yaşadığı baldır sakatlığı transferi engelledi.
KATAR’DA YENİ SAYFA AÇTI
Yaşadığı tüm zorlukların ardından Jamaikalı forvet, Katar ekibi Al-Sailiya ile sezon sonuna kadar kısa süreli bir sözleşme imzalayarak kariyerine yeni bir sayfa açtı.