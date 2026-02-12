Yeniçağ Gazetesi
Anasayfa Spor Manchester City, Fulham karşısında farka koştu: İlk yarıdan maçı çözdüler

Manchester City, Fulham karşısında farka koştu: İlk yarıdan maçı çözdüler

Premier Lig 26. haftasında Manchester City, Semenyo ve Haaland’ın ilk yarıda attığı gollerle Fulham’ı 3-0 mağlup etti.

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Premier Lig'in 26. haftasında Manchester City, sahasında Fulham'ı ağırladı.

24. dakikada Semenyo, Manchester City'yi öne geçirdi. İlk golden sadece 6 dakika sonra Semenyo, O'Reilly'ye asist yaparak farkı 2'ye çıkardı.

39. dakikada dakikada Haaland skoru 3-0'a taşıdı ve bu sezon Premier Lig'deki 22. golünü atmış oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Manchester City’nin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Manchester City sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Guardiola’nın öğrencileri puanını 53’e yükselterek lider Arsenal ile arasındaki farkı açmamak istiyor. Fulham ise ligdeki puanını 34’te bıraktı.

Premier Lig’in bir sonraki haftasında Manchester City evinde Newcastle United ile karşılaşacak, Fulham ise Sunderland deplasmanına gidecek.

Kaynak: Spor Servisi
