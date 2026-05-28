Galatasaray'da bu sezon Okan Buruk'un vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Roland Sallai, sergilediği istikrarlı performansla Premier Lig kulüplerini peşine taktı.

SALLAI'YE TEKLİF HAZIRLIĞI

Sallai'ye Aston Villa, Fulham ve Hull City'nin ardından Nottingham Forest'ın da teklif hazırlığında olduğu iddia edildi.

NOTTINGHAM FOREST RESMİ GİRİŞİMLERDE BULUNACAK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Vitor Pereira'nın kadrosunda görmek istediği 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu için Nottingham Forest yakın zamanda resmi transfer girişimlerine başlayacak.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ BULUNUYOR

Bu sezon sarı kırmızılı formayla toplam 47 maça çıkan Sallai'nin Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.